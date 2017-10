Certificatul energetic al locuinţei influenţează preţul acesteia

Certificatul energetic al locuinței influențează prețul acesteia

„Vreau să vând casa, am vrut să fac un precontract de vânzare-cumpărare, însă clientul meu nu vrea să semneze actul până nu rezolv cu certificatul energetic, spune că vrea să știe exact la ce se înhamă și ce preț să-mi dea. Sincer, eu acum aud de tărășenia asta. Ce înseamnă un certificat energetic?” (Denisa Iorgu).v v vCa și definiție, certificatul de perfor-manță energetică al unei clădiri, care se realizează de către un auditor energetic autorizat, reprezintă acel document tehnic (cu caracter informativ), care se referă la tot ceea ce implică o bună funcționare a clădirii. Adică, încălzirea termică a încăperilor, încălzirea apei pentru consum, ventilarea, iluminatul sau orice alte utilități, toate acestea arătând cât de eficientă este clădirea pe care vrei s-o cumperi sau închiriezi. După cum ne-a explicat notarul Aura Ionaș, deși legea care prevede obținerea unui certificat energetic, atât la vânzarea, cât și la cumpărarea sau închirierea unui imobil este în vigoare din ianuarie 2011, atât cumpărătorii, cât și vânzătorii, „sprijiniți, prin omisiune, și de notari”, uneori reușesc s-o oco-lească. Practic, începând de la întâi ianuarie 2011, proprietarii de locuințe unifamiliale și apartamente din blocurile de locuințe trebuie să pună la dispoziția potențialilor cumpărători sau chiriași certificatul de performanță energetică.Cea mai bună clasă energetică este clasa „A”, pe când cea mai proastă este clasa „G”. Indiscutabil, acest document poate influența prețul de piață al unei locuințe. Copia certificatului ar trebui înmânată cumpărătorului sau chiriașului înainte de încheierea contractului, astfel încât acesta să aibă informațiile corecte despre performanța energetică a clădirii pe care urmează să o cumpere sau s-o închirieze.