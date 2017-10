Certificatele de producător ale pieţarilor, „paravan pentru marfa de import“?

Certificatele de producător ale piețarilor, „paravan pentru marfa de import“?

E vremea conservelor de toamnă, iar pentru reușita diverselor preparate pentru sezonul rece, gospodinele sunt interesate să cumpere marfă de la producători, care se presupune că nu ar fi invadată de pesticide.Pe de altă parte, gospodinele se plâng că și-au pierdut încrederea în certificatele de producător, susținând că aceste „hârtii au devenit un paravan pentru marfa de import!”. Și pentru că este aproape imposibil să recunoști marfa autohtonă, consideră că „isteria cu marfa de producător și aia de import o să dispară dacă Guvernul se va îngriji ca toate marile piețe din țară să fie dotate cu aparate pentru măsurarea nivelului de pesticide din legume și fructe! Cine ar ocoli produsele de import, dacă n-ar fi îndopate cu tot felul de chimicale? Că aici este problema adevărată!” - L. Spirea.Confuzii„Am vrut să cumpăr pentru conserve de toamnă vinete și roșii, am găsit unele prea frumoase ca să fie de grădină, cum susținea tarabagița. I-am cerut certificat de producător, mi-a fluturat pe sub nas o hârtie, dar nu m-a lăsat s-o citesc. Un piețar mi-a spus că am fost mințită, că au luat împreună acea marfă de la un angro, adusă de afară. Mi-a mai spus că doamna aceea avea, într-adevăr, certificat de producător, dar nu pentru vinete, doar pentru roșii. Se poate folosi certificatul de producător pentru orice?” - Lucica Mitrea.Conștiința comerciantuluiSuspiciuni privind folosirea la limită a certificatelor de producător are și C. Apostol. Femeia susține că pe vremea când făcea grădi-nărit, nu puteai să vinzi în piață, chiar dacă aveai certificat, mai multă marfă decât produceai, lucru ce trebuia dovedit cu acte: „Plus de asta, dacă aveai viza expirată, nu-ți permiteai să vinzi, nu era lumea pusă atunci pe căpătu-ială, ca acum. Dar nici atâtea angrouri… Ca să nu mai spun că nu puteai să amesteci marfade producător cu altă marfă. Producătorii și clienții se cunoșteau… Eu cred că e vorba de conștiința omului. Se fac și acum controale, dar cine e pus pe șmecherii, se descurcă, stă la pândă… !”.Verificare profesională„Eu cred că e o obsesie cu marfa asta ecologică. Eu știu un producător care produce totul în sere acoperite și vara, ca să nu se măneze. Legumele de seră sunt foarte bune, nu asta e problema. Ar trebui ca marile piețe să fie dotate cu aparate pentru verificarea pesticidelor și problema producătorilor e rezolvată, după mine! Ca să nu mai spun că nu toți producătorii dozează chimi-calele ca la carte, cum se face pe la sere!” – este de părere C. Alexandra. Femeia ne-a mărturisit că deși are grădină în curte, rareori Ii se întâmplă ca roșiile plantate, netratate cu nimic, să nu se măneze.Regulile sunt stricteReprezentanții piețelor cu care am discutat au precizat că regulile privind utilizarea certificatului de producător sunt foarte clare. Adică, acest document este valabil numai pentru comercia-lizarea produselor menționate în document și numai de către titularul certificatului sau de persoanele menționate în document, cu condiția să aibă viza valabilă și să nu fie suspendat.De asemenea, potrivit reglemen-tărilor, certificatul de producător nu se poate folosi pentru comer-cializarea unor produse care, deși sunt înscrise în document, depășesc cantitativ produc-ția estimată corespunzător suprafe-țelor de teren deținute în proprie-tate și înscrise în certificat; pentru cumpărarea de produse agroali-mentare în scopul revânzării sau pentru vânzarea produselor alimen-tare provenite din import.Stimați cititori, considerați că dotarea marilor piețe cu un aparat de măsurare a nivelului de pesticide ar pune capăt vânătorii de producători agricoli autentici?