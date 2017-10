Psihologul te ajută

Certat cu… romantismul!

Iubita îi impută lipsa de tandrețe, iar el crede că dacă o copleșește cu daruri, excesul de vorbe nu-și mai are rostul pentru a-și demonstra sentimentele. „Nu îmi stă în fire să scriu pe la ziare și nici să-mi pun sufletul pe tava cuiva. Nici măcar cu mama nu mă consult în chestii de fete. M-am gândit să discut cu dumneavoastră numai și numai pentru că pe 17 februarie este ziua iubitei mele și vreau să-mi iasă bine, măcar de data asta. Recunosc, simt și eu nevoia de o schimbare, care să mă ajute, în general, în relația cu prietena mea, pe care o am de aproape doi ani. O iubesc sincer și foarte mult, dar problema e că ea tot timpul îmi reproșează că nu sunt romantic și, din cauza asta, nu e sigură că o iubesc destul. Trebuie să știți că zgârcit sunt doar cu vorbele, pentru că nu mă dau în lături să-i cumpăr cadouri, și nu neapărat la ocazii speciale. Mai tot timpul îi fac câte o surpriză. Totuși, nu o dau pe spate cu cadourile, ea vrea romantism, sute de sms-uri pe zi, vorbe, vorbe, iar eu nu cred că... gargara are o valoare mai mare decât faptele. Ea nu înțelege de ce e așa de greu să fiu romantic, iar eu nu pricep de ce trebuie să-i arăt dragostea prin vorbe, nu prin fapte? Ce aș putea să fac pentru ca amândoi să fim mulțumiți și să nu ne mai ciondănim? Vreau să fie OK măcar de ziua ei sau, de ce nu, și în continuare! Îmi doresc mult să contez pe ajutorul dumneavoastră și vă mulțumesc anticipat!” – Liviu, 27 ani, din Lazu. v v v Psihologul Speranța Băcana ne-a explicat că nu rare sunt situa-țiile în care unul sau chiar ambii parteneri nu se simt OK exact din cauza unei atenții dozate sau insuficiente din partea celuilalt. Nu trebuie să-ți acuzi iubita, însă, de regulă, atunci când un om nu se poartă așa cum ți-ai dori tu nu înseamnă neapărat că iubirea nu există. Așa este construit, însă, omul, să vrea să audă și să simtă că partenerul lui îi împărtășește complet sentimentele. Deci, este extrem de important să faci eforturi pentru a-i comunica iubitei tale, și prin vorbe, nu doar prin fapte, ce simți, să-ți arăți interesul față de sentimentele ei, să-i spui ce îți place și ce nu îți place, cu alte cuvinte, să faci totul pentru a-i da posibilitatea să te cunoască așa cum ești tu cu adevărat. A fi deschis nu e o rușine Momentele în care partenerii își împărtășesc sincer sentimentele nu sunt o rușine. Dimpotrivă, sunt extrem de frumoase, mai ales când sunt simțite cu aceeași intensitate de amândoi. Oare există alt mijloc mai eficient de relaționare între oameni decât comunicarea? Răspunsul este, categoric, nu, așadar, chiar dacă te consideri diferit față de partenera ta, nu este deloc dificil să-i acorzi atenția de care are nevoie, care nu trebuie să fie neapărat de ordin material, ci pur și simplu de comunicare, căci omul nu poate să iubească fără să-și arate sentimentele față de celălalt. Când episoadele romantice sunt ca și inexistente, inevitabil, senzația simțită de partener este aceea a lipsei de dragoste. Așadar, chiar dacă ești o fire mai interiorizată, încearcă să fii mai atent la ceea ce îți reproșează iubita și spune-i de zeci de ori pe zi că o iubești!