Cerşeşte noaptea, cu bebeluşul în braţe

Cerșește noaptea, cu bebelușul în brațe

Ştire online publicată Vineri, 10 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

O tânără cu un bebeluș de câteva luni în brațe are ca vad pentru cerșit intersecția din zona Trocadero. Și nu de azi, de ieri… Conștientizând parcă pericolul la care se expune, iese la treabă abia după lăsarea întunericului. Toată treaba ei se reduce la un veritabil slalom printre mașinile staționate la semafor. Cu cât este mai agilă și mai rapidă, cu atât are mai mult de câștigat. Pentru că, din păcate, se găsesc destui milostivi care n-o lasă prea mult cu mâna întinsă.Fără pauză și pe ger„Dacă își lua liber măcar pe gerul ăsta, nu mă legam de ea. Însă mi se pare o inconștiență crasă ca pe un ger de crapă pietrele, pe viscol, această tânără să-și chinuie copilașul doar ca să impresioneze” – ne-a spus Ioana Bobolea. Știe că mamele-cerșetoare cu copiii în brațe nu și-au luat pauză nici în zilele geroase, dovadă că nu le pasă de sănătatea micuților, ținuți timp îndelungat la temperaturi extrem de scăzute. Din păcate, n-a avut ocazia să vadă cazuri în care jandarmii să le îndepărteze din locurile în care cerșeau: „Nu știu dacă aceste mame inconștiente sunt amendate. Chiar de-ar fi, mi-e greu să cred că plătesc. Problema e că nu ele trebuie amendate, ci persoanele care le dau bani. Dacă n-ar fi așa, nu și-ar mai face veacul printre mașini, fiind un pericol și pentru șoferi”.Cititoarea noastră speră ca măcar acest apel să-i determine pe oamenii legii s-o îndepărteze… din peisaj pe cea care stârnește mila cu ajutorul unei ființe plăpânde, nevinovate… De asemenea, și-ar dori „să fie prelucrați” și cetățenii care o încurajează în acest inconștient demers.