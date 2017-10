Îngrozit că și-ar putea pierde slujba

Cere o contraexpertiză medicală

Activitatea de expertiză medicală a capacității de muncă se desfășoară în cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de muncă (INEMRCM) și prin cabinetele teritoriale de expertiză medicală, aflate în subordinea caselor teritoriale de pensii - singurele unități de profil în care se efectuează evaluarea capacității de muncă, stabilirea incapacității adaptative și, după caz, încadrarea într-un grad de invaliditate. Cei care contestă modul cum le-a fost evaluată capacitatea de muncă de către cabinetele teritoriale au dreptul să se adreseze Institutului Național de Expertiză Medicală, din București. Din păcate, sunt și situații când acest demers le este îngreunat. „Vreau doar să muncesc!” Virgil P, din Constanța (a insistat să nu-i publicăm întregul nume, din motive pe care le veți înțelege după citirea acestui articol), este, încă, angajatul unei firme private din Constanța, în funcția de electrician. El susține că la controlul medical periodic din anul 2007 a primit, din partea comisiei psihiatrice, un aviz condiționat de muncă, în sensul că i s-a recomandat să nu mai lucreze la înălțime. I s-a mai spus, de asemenea, că diagnosticul are valoare numai la momentul în care a fost formulat, având posibilitatea să solicite un nou control de specialitate peste șase luni, cu efectuarea probelor biochimice de laborator. „Am vrut să-mi reiau activitatea după un scurt concediu medical, dar nu mi s-a mai permis să lucrez ca electrician. Ca să pot să-mi reiau munca, am nevoie de o trimitere la Comisia de Expertiză de la București, dar nu reușesc să obțin așa ceva. Dacă și acolo mi se va spune același lucru, n-am ce face, dar deocamdată nu sunt sigur că măsura este corectă. Nu vreau decât să pot munci, ca să-mi întrețin familia“. Medicul are dreptul la opinia sa, dar și drepturile pacientului trebuie respectate Legea spune că acest tip de expertiză se realizează cu respectarea principiilor independenței, imparțialității și confidențialității, de către medicul expert, specializat în expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă. „Acum, că a apărut și la noi legislația europeană privind drepturile pacientului, orice persoană care se află într-o situație de boală trebuie ajutată. Dacă, însă, expertul care-l examinează are vreun dubiu, datoria lui este să lămurească pacientul, trimițându-l la un for superior, cu atât mai mult cu cât este și dorința lui expresă. Categoric, medicul are dreptul să aibă opinia sa, pentru care răspunde, dar el trebuie să respecte și drepturile pacientului. În fond, omul nu cere o favoare, ci doar dreptul de a-și câștiga existența prin muncă” - ne-a spus prof. univ. dr. Carol Friedman. Procedura standard În același timp, Kristina Mutiș, purtătoarea de cuvânt a Casei Județene de Pensii, recomandă celor aflați în situații similare să meargă la Comisia teritorială de expertiză a capacității de muncă, din subordinea Casei de Pensii Constanța (funcționează în cadrul Policlinicii nr. 2), pentru a obține trimitere către Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de muncă București.Activitatea de expertiză medicală a capacității de muncă se desfășoară în cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de muncă (INEMRCM) și prin cabinetele teritoriale de expertiză medicală, aflate în subordinea caselor teritoriale de pensii - singurele unități de profil în care se efectuează evaluarea capacității de muncă, stabilirea incapacității adaptative și, după caz, încadrarea într-un grad de invaliditate. Cei care contestă modul cum le-a fost evaluată capacitatea de muncă de către cabinetele teritoriale au dreptul să se adreseze Institutului Național de Expertiză Medicală, din București. Din păcate, sunt și situații când acest demers le este îngreunat. „Vreau doar să muncesc!” Virgil P, din Constanța (a insistat să nu-i publicăm întregul nume, din motive pe care le veți înțelege după citirea acestui articol), este, încă, angajatul unei firme private din Constanța, în funcția de electrician. El susține că la controlul medical periodic din anul 2007 a primit, din partea comisiei psihiatrice, un aviz condiționat de muncă, în sensul că i s-a recomandat să nu mai lucreze la înălțime. I s-a mai spus, de asemenea, că diagnosticul are valoare numai la momentul în care a fost formulat, având posibilitatea să solicite un nou control de specialitate peste șase luni, cu efectuarea probelor biochimice de laborator. „Am vrut să-mi reiau activitatea după un scurt concediu medical, dar nu mi s-a mai permis să lucrez ca electrician. Ca să pot să-mi reiau munca, am nevoie de o trimitere la Comisia de Expertiză de la București, dar nu reușesc să obțin așa ceva. Dacă și acolo mi se va spune același lucru, n-am ce face, dar deocamdată nu sunt sigur că măsura este corectă. Nu vreau decât să pot munci, ca să-mi întrețin familia“. Medicul are dreptul la opinia sa, dar și drepturile pacientului trebuie respectate Legea spune că acest tip de expertiză se realizează cu respectarea principiilor independenței, imparțialității și confidențialității, de către medicul expert, specializat în expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă. „Acum, că a apărut și la noi legislația europeană privind drepturile pacientului, orice persoană care se află într-o situație de boală trebuie ajutată. Dacă, însă, expertul care-l examinează are vreun dubiu, datoria lui este să lămurească pacientul, trimițându-l la un for superior, cu atât mai mult cu cât este și dorința lui expresă. Categoric, medicul are dreptul să aibă opinia sa, pentru care răspunde, dar el trebuie să respecte și drepturile pacientului. În fond, omul nu cere o favoare, ci doar dreptul de a-și câștiga existența prin muncă” - ne-a spus prof. univ. dr. Carol Friedman. Procedura standard În același timp, Kristina Mutiș, purtătoarea de cuvânt a Casei Județene de Pensii, recomandă celor aflați în situații similare să meargă la Comisia teritorială de expertiză a capacității de muncă, din subordinea Casei de Pensii Constanța (funcționează în cadrul Policlinicii nr. 2), pentru a obține trimitere către Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de muncă București.