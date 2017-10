„Cenzorul asociaţiei ne ia de fraieri!“

SEMNALE

„Cenzorul asociației ne ia de fraieri!“

Refuzul cenzorului de a vira așa-zisa garanție materială în contul asociației de proprietari pe care trebuie s-o controleze a agitat spiritele între locatari. Totul, din cauza ambiguității legislației. Este de notorietate că, în ultimii douăzeci de ani, parlamentarii români au girat multe legi incoerente, confuze, unele dând de furcă până și Curții Constituționale. Nici Legea nr. 230 din 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari nu a făcut excepție. „Nu vreau să vă rețin decât cu o singură problemă, anume că cenzorul asociației ne ia de fraieri. Nu-mi place de fel să dau din casă, iar eu consider asociația și blocul în care trăiesc de ani de zile ca și casa mea – ni s-a plâns Maria Ilina (43 ani). Chiar dacă unii vecini mă cred conflictuală, eu nu vreau decât ca legea să se aplice corect, nu pot să mă abțin când alții abuzează de buna noastră credință. Concret, este vorba de cenzorul pe care l-am ales de curând în asociația noastră. Este o femeie, cu pregătire, dar dacă a vrut să ne controleze documentele și să umble cu mapa sub braț, de ce când vine vorba să depună garanția pe care Legea nr. 230 din 2007 o obligă, se face că plouă? Tot spune că numai administratorul e obligat să plătească garanția, cenzorul n-are nicio treabă cu așa ceva. Dar articolul 21 din Legea 230 nu-i spune nimic? Păi ce fel ne controlează ea dacă nu știe legea?”. „Prostia“ a pornit din lege Multe dintre conflictele care apar în asociațiile de proprietari sunt alimentate de legislația incoerentă și confuză. Nu o spunem noi, ci însuși președintele Uniunii Jude-țene a Asociațiilor de Proprietari, Marcel Dragu, care a încercat să limpezească lucrurile la cursurile organizate pentru administratorii și președinții asociațiilor. Astfel, ne-a explicat că, într-adevăr, potrivit Legii 230 din 2007, cenzorul sau membrii comisiei de cenzori pot depune, dacă adunarea generală a asociației hotărăște astfel, într-un cont bancar al asociației, o garanție suficientă și îndestulătoare, pe baza unui contract de garanție încheiat în acest sens. Cuantumul garanției nu poate fi mai mic decât media anuală a totalului cheltuielilor lunare ale asociației, ceea ce ar presupune o sumă uriașă „o prostie care a plecat din start din lege. Vă dați seama că nimeni nu plătește așa ceva, nici nu și-ar permite, este enorm. Dar dacă ea apare în lege, agită oamenii. Noi am făcut scandal, plângeri la Guvern, prin Liga Habitat București, am avut conferințe naționale pe tema asta și am mândria că multe din prevederile normelor metodologice de aplicare a legii pleacă și din inițiativa noastră”. Cenzorul nu este gestionar, ci contabil Așa se face că, ulterior, Hotă-rârea de Guvern nr. 1588 din 2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 nu a mai făcut nicio referire la obligația cenzorului de a depune garanție financiară în contul asociației care l-a angajat să verifice legalitatea actelor și documentelor, a hotărârilor, deciziilor, regulilor și regulamentelor. Totul, din cauză că cenzorul nu are calitatea de gestionar, precum administratorul asociației, de exemplu, legislația privind garanțiile materiale referindu-se la gestionari, nicidecum la contabili (decât dacă au și calitatea de gestionari).