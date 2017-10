Cenzor, doar cu studii medii?

Ştire online publicată Miercuri, 18 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„Nu pot să-mi imaginez că legea dă voie ca un cenzor să lucreze la o asociație de locatari dacă nu are facultate, cum se vrea la noi. Nu este ilegal? E obligat cenzorul să depună garanție în bani? Vă mulțumesc pentru informații. Laura M.”.xxxNu se poate vorbi despre ilegalitate, întrucât potrivit legislației, cenzorul sau membrii comisiei de cenzori trebuie să aibă cel puțin studii medii. Referitor la garanție, dacă adunarea generală a asociației de proprietari hotărăște astfel, cenzorul trebuie să depună într-un cont bancar al asociației o garanție suficientă și îndestulătoare, pe baza unui contract de garanție încheiat în acest sens. Cuantumul garanției nu poate fi mai mic decât media anuală a totalului cheltuielilor lunare ale asociației.Deponentul garanției nu poate dispune în niciun mod de suma depusă drept garanție și nici de dobânda aferentă, decât după îndeplinireacumulativă a următoarelor condiții: aprobarea descărcării degestiune privind exercițiul financiar precedent de către adunareagenerală a membrilor asociației de proprietari, precum și încetareaefectelor delegației.Atribuțiile cenzoruluiCenzorul sau comisia de cenzori a asociației de proprietari are, în principal, următoarele atribuții:a) verifică legalitatea actelor și documentelor, a hotărârilor, deciziilor, regulilor și regulamentelor;b) verifică execuția bugetului de venituri și cheltuieli;c) verifică gestiunea financiar-contabilă;d) cel puțin o dată pe an, întocmesc și prezintă adunării generale rapoarte asupra activității lor și asupra gestiunii asociației de proprietari, propunând măsuri.(2) Cenzorul sau cenzorii aleși ai asociației de proprietari pot fi remunerați pe baza unui contract de mandat conform hotărârii adunării generale a proprietarilor, la data adoptării bugetului anual de venituri și cheltuieli.SancțiuniPentru neîndeplinirea atribuțiilor ce le revin, cenzorul sau cenzorii asociației de proprietari răspund personal sau în solidar, în fața legii și a proprietarilor, pentru daunele și prejudiciile cauzate proprietarilor în mod deliberat.Administrarea, întreținerea, investițiile și reparațiile asupra proprietății comune sunt în sarcina asociației de proprietari, care angajează persoane fizice atestate pentru funcția de administrator sau încheie contracte cu persoane juridice specializate și autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrării, întreținerii, investițiilor și reparațiilor asupra proprietății commune.