Medicul de gardă

Cei cu colesterol mărit, departe de masa pascală?

„Doctorul meu este foarte drastic, mi-a spus să nu mănânc ouă, să iau distanță de masa de Paște, cu cât mai mare, cu atât mai bine, pentru că am colesterolul mare, însă iau tratament. Dar om sunt și eu, nu pot să gust un ou, o bucățică de miel, puțin cozonac acolo? Citesc această rubrică și m-am gândit că medicul de gardă mă poate lămuri, ca să știu dacă mă retrag la mănăstire de Paște! Am glumit, dar profit de situație să urez întregului colectiv Paște fericit!”. Cu stimă, Lucreția Vâlcu”.xxxDoamnă Vâlcu, referitor în primul rând la ou, și dr. Iuliana Botezatu, medic specialist Phoenix Eastern Medical Center ne-a confirmat că acesta a fost considerat dintotdeauna cel mai mare dușman în lupta cu valorile crescute ale colesterolului. Totuși, s-au făcut o serie de studii de-a lungul timpului, care au demonstrate că dacă există moderație, lucrurile pot fi ținute sub control. Așadar, numai două ouă pe săptămână sunt premise și celor care au colesterolul peste limitele normale.Pe de altă parte, nu se recomandă renunțarea la consumul ouălor, întrucât acestea sunt bogate în nutrienți esențiali și vitamine absolut necesare organismului. În plus, oule ajută și la menținerea calității vizuale, a memoriei etc.Carnea de miel, consumată cu… zgârcenie!Referitor la vedeta mesei festive, respective friptura de miel, într-adevăr, aceasta este bogată în colesterol, calorii, dar conține și proteine. Așa stând lucrurile, ar trebui consumată tot cu moderație și numai cu garnitură de legume. Fiind vorba de o zi atât de specială, puteți mânca fără grijă și carne de miel, cu condiția ca mielul să fi avut înainte de sacrificare cel puțin 10 kilograme. Cu acest prilej, medicul consideră necesar să menționeze că persoanele cu probleme cardiace, cu probleme biliare, ar trebui să știe că friptura de miel poate fi răspunzătoare de apariția unor alergii. Una peste alta, esențială rămâne cumpătarea, iar asta e valabil atât pentru masa pascală, cât și în restul zilelor, mai ales dacă știm clar că problemele de sănătate ne obligă la prudență alimentară.