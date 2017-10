Ce v-aţi dori să facă Mazăre în noul mandat?

Ce v-ați dori să facă Mazăre în noul mandat?

Ştire online publicată Luni, 18 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Alegerile s-au terminat sau, mă rog, în procent covârșitor, dacă e să ne gândim că vor fi reluate în cinci localități, iar cititorii noștri s-au gândit că este un bun moment pentru a deschide această rubrică. Speranța lor este că în al patrulea mandat, pe agenda de priorități a edilulului șef al Con-stanței, în afara pensionarilor, își vor face loc și celelalte categorii sociale.De departe, pe parcursul săp-tămânii trecute, semnalele primi-te de la cititori au mers înspre aceeași direcție: necesitatea imperioasă de implicare a pri-marului în crearea de locuri de muncă în oraș: „Așa cum a promis în scurta campanie pe care a catadicsit s-o facă la Constanța, era mai interesant să se plimbe prin țară decât să ne asculte pe noi, dar asta e…!” (Ana Mantală), toți având convingerea că o urbe cu un asemenea potențial nu este deloc prietenoasă cu cetățenii săi la acest capitol.„Nici afară nu mai putem munci!“„Eu am muncit în Spania trei ani, dar am fost nevoit să-mi fac bagajele și să vin acasă din cauză că fostul patron a închis afacerea. Nu mai e ce-a fost la spanioli, s-a nasolit treaba. Am 32 de ani și un copil de crescut. Cred că primarul ar trebui să aducă investitori la Constanța, la noi valul crizei a trecut, trebuie profitat cumva. Ne-am săturat să plecăm din țară ca să ne putem crește copiii și să ne întreținem familia. Asta mi-aș dori eu să facă Mazăre în acest mandat, s-o lase mai moale cu pensionarii și să ne dea și nouă, tinerilor, ceva atenție. Ne datorează asta și, la expe-riența lui, bag mâna-n foc știe ce are de făcut. Problema e să și vrea!” (Gelu Cristea).Posturile sezoniere, pentru cunoștințe…La un an după terminarea facultății, Diana Smădu a sperat că va reuși să se angajeze măcar în perioada sezonului estival, la vreun hotel, însă n-a fost să fie: „Tot căutând de lucru, am ajuns și la primărie, mă gândeam, în naivitatea mea, că voi găsi ceva. Mi s-a spus că șansa mea e să mă angajez de sezon. M-am rugat degeaba să vină mai repede vara, să nu mai fiu pe capul părinților la vârsta asta. Am fost la câteva hoteluri, aproape că mi s-a râs în nas, echipele erau formate din anii trecuți, aceleași cunoștințe, rubedenii… Toți spun că la Constanța se poate munci de sezon, dar nu e chiar așa. Oare primarul nu are datoria să aducă investitori de calibru în Constanța, ca să aibă și tinerii cu școală de lucru?”.