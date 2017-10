"Ce treabă au vecinii cu debranşarea mea?"

3

debransare de la RADET

Stimata Dsoara reporter Dna din articolul Dvs este foarte indulgenta si se refera numai la una dintre conditiile de netrecut pe care le impune RADET. in fapt Radet Constanta a emis un set de formulare si conditii ptr a fi selectionat candidat la debransare , chiar de catre dinsii care nu au nici un interes / atit de prohibitiv incat fiecare proprietar de apartament devine un " CONSUMATOR CAPTIV " obligat sa plateasca UN TRIBUT LA RADET fie ca are nevoie sau nu de inclazire centralizata, fie ca are un alt sistem alternatic de incalzire. Respectuos va rog sa solicitati un set de formulare de la RADET spre a va convinge personal. 1. daca nu mai este un alt colocatar debransat - nu ti se aproba debransarea. 2.tabel cu semnaturile tuturor locatarilor condominiului [ in cazul meu 92 persoane ] , tabel pe care scrie ca au luat la cunostinta ca daca aproba vor avea de suferit la valoarea intretinerii si caldurii in viitor. 2. Copie du PV al adunarii generale a proprietarilor in care s-a aprobat debransarea. 3.tabel cu semnaturile vecinilor directi pe orizontala si pe verticata care sa fie de acord cu debrasarea avind la cunostinta ca vor avea de suferit in viitor 4. situataia datoriilor la radet a tuturor locatarilor din condominiu , desi noi nu suntem parte contractuala cu RADET 5. situatia datoriilor Asoc de proprietari catre RADET 6. aprobarea asoc de locatari ca - daca in urma debransarii acelui apartament [ ptr care au fost de acord cu debransarea ] vor fi necesare lucrari de echilibrare a sistemului centralizat , asociatia va suporta cheltuiala " asa ziselor investitii ce vor efectuate de RADET" 7.tabel intocmit de Asoc de Proprietari cu situatia suprafetelor radiante a tutroerapartamentelor din condominiu. 8..... si toate acestea trebuie sa fie semnate si stampilate de Presedintele + Administratorul + Cenzorul Asoc de Proprietari sub amentitarea prevederilor legii pentru falsa declaratie , unde orice se considera " gresela " de catre RADET poate deveni cauza penala, etc. etc. Respectuos va rog sa verificati ce am aratat si sa veniti in presa cu o relatare pertinenta care sa ne apere interesele si drepturile cetatenesti. Eventual, o sesizare a Avocatului Poporului in speta de care discutam, cred ca ar putea ajuta cauza noastra a celor care nu mai dorim sa traim ca si captivi cotizanti la RADET Constanta. Va multumesc Comsa Pompiliu