Ce tratament „e obligatoriu“ la diabetici?

„Ce se întâmplă dacă un bolnav de diabet nu face insulină? Nu există alt tratament, de ce insulina e ceva obligatoriu la diabetici? Să te injectezi singur e ceva de groază pentru maică-mea, refuză pur și simplu!” (Ana L.)v v vOricât de neplăcută ar fi procedura administrării de insulină, potrivit dr. Anca Sima, medic specialist medicină de familie din cadrul Clinicii Homeomed, dacă tratamentul a fost recomandat de specialist, este clar că recomandarea s-a făcut pe baza unor analize serioase și a certitudinii diagnosticului. Cât privește tratamentul cu insulină, rolul acestuia nu este altul decât menținerea glicemiei în limite normale, deci nu poate fi urmat la libera apreciere a pacienților. În plus, medicii le recomandă pacienților cum să facă acest tratament în mod corect, tratament necesar și pentru controlul asupra nivelului glicemic, dar și pentru evitarea complicațiilor pe care le poate da boala diabetică, respective probleme cardiovasculare, creștere în greutate etc. Că insulina este un tratament sigur o arată și faptul că bolnavi din întreaga lume îl urmează, iar boala este ținută sub control.Așa stând lucrurile, tratamentul trebuie privit cu toată seriozitatea și efectuat exact cum arată schema stabilită de medicul specialist. La fel de importante pentru menținerea glicemiei sub control sunt și controalele periodice la medic, dar și respectarea cu strictețe a regimului alimentar și a celui de viață.De precizat că insuficiența insulinei este principala cauză a diabetului.