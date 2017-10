Ce tic banal, a milioane de oameni, ascunde afecţiuni periculoase

Ce tic banal, a milioane de oameni, ascunde afecțiuni periculoase

Chiar dacă au o funcție importantă și se află într-un loc public, își rod unghiile până la sânge și nu-și pot reprima acest tic. Nici pe departe nu este vorba despre un tic banal, cum cred mulți! Mai rău e că până și la fumat se poate renunța mai ușor decât la acest obicei.Datele arată că milioane de oameni din întreaga lume (copii, adolescenți, adulți) au obiceiul de a-și roade unghiile, obicei considerat de cei în cauză și de apropiați un tic nervos inofensiv. Potrivit DEX, ticul este definit ca o deprindere neplăcută, ridicolă etc. pe care o capătă cineva în mod inconștient, ca o mișcare convulsivă, bruscă, spasmodică și repetată. Pe de altă parte, psihologii spun că persoanele care își rod unghiile, aidoma celor care se trag de păr, își cauzează răni pe suprafața corpului etc., sunt considerate instabile mental. Iar consecințele nu se opresc doar la nivel mental, întrucât asemenea oameni se autoexpun și la o serie de boli, deoarece microbii pot ajunge mai ușor în cavitatea bucală. „În această logică, Asociația Psihiatrică din SUA apreciază că rosul unghiilor până la sânge se încadrează în categoria gesturilor automutilante, gesturi incluse în Manualul de Diagnostic al Bolilor Mintale” – ne-a spus psihologul Speranța Băcana.Situații delicateAvând în vedere gravitatea situației, psihologul a ținut să precizeze că s-a ajuns la concluzia că acest tic poate avea la bază afecțiuni mentale periculoase, iar experții medicali vor să-i schimbe încadrarea de la un gest inofensiv, la tulburare obsesiv-compulsivă. „Cele mai recente studii arată că aproximativ un sfert din copii își rod frecvent unghiile, numărul adolescenților și al adulților care fac acest lucru fiind și mai mare. Alături de scobitul în nas, de suptul degetului, scrâșnitul dinților, joaca cu părul, și rosul unghiilor intră în categoria ticurilor nervoase, care, dacă nu sunt stopate la timp, pot continua și în viața de adult”.Că așa stau lucrurile o demonstrează și cele relatate de o cititoare. „Am un singur băiat, a terminat facultatea, lucrează, are 31 de ani, colegii fac bancuri pe seama lui, iar fetele fug de el din cauză că își roade unghiile până la sânge, chiar el mi s-a plâns de asta…I-am explicat că mulți oameni au tot felul de ticuri, dar parcă se uită în gol la mine, s-a închis în el. La psihiatru nu vrea să meargă, dar nici nu se poate lăsa…. Dacă nu l-am ajutat cât a fost mic, eu, ca mamă, mai pot să-l ajut la vârsta asta?”v v vAdulții care își rod unghiile până la sângerare au nevoie să fie consultați urgent de un psiholog sau chiar psihiatru - este de părere psihologul Speranța Băcana. Iar celor care au rețineri în acest sens, psihologul le face câteva recomandări, stabilite de experți după îndelungi cercetări ale fenomenului.Obiceiuri antistresProbabil că mulți dintre noi am văzut cum arată o minge antistres. Folosirea acestui obiect sau a unor mingii elastice, ținutul mâinilor în buzunare, învârtitul degetelor mari, mâncatul morcovilor sau pilitul unghiilor sunt câteva noi obiceiuri care ar putea pune capăt rosului unghiilor. De asemenea, tăiatul unghiilor din carne, împăturirea în bandaje sau ungerea acestora cu lămâie sau sos iute ar putea curma tentația. Și colorarea unghiilor în culori cât mai strălucitoare, în cazul fetelor, care să atragă mereu atenția, poate fi o strategie eficientă.Având în vedere că toate obiceiurile își au rădăcinile în subconștient, oamenii își rod unghiile în mod automat. De aceea, brățările sau elasticele colorate sunt ideale pentru a ne aduce aminte de scopul propus. Dacă există suficientă voință, se pot face zilnic poze la unghii, al căror aspect nu va produce în niciun caz plăcere. Dacă lucrurile rămân neschimbate, un psiholog, stând de vorbă cu persoana în cauză, poate ajuta la identificarea acelor gânduri care pot duce la o mai bună stăpânire de sine.Caz dramaticPsihologul a dorit să atragă atenția asupra faptului că nu este vorba despre un tic inofensiv, dându-ne exemplul unui bărbat din Marea Britanie, care și-a pierdut viața din cauza acestei deprinderi.„Am citit într-o revistă de specialitate chiar în acest an, că bărbatul și-a mușcat unghiile atât de rău, rana s-a infectat, iar el a suferit un atac de cord fatal din cauza infecției. Doctorii au spus că omul devenise imun la durerea provocată de rosul până la sânge al unghiilor. În plus, a intrat în depresie, motiv pentru care obiceiul de a-și roade unghiile s-a înrăutățit”.