Ce surpriză „cât casa“ riscaţi la pensionare

Ce surpriză „cât casa“ riscați la pensionare

Deși conștienți că le fac un imens rău salariaților, nu puțini sunt angajatorii care „uită“ să plătească, lună de lună, dările către stat. Din fericire, oricine poate verifica dacă angajatorul este „la zi“ cu aceste plăți.Faptul că ani întregi de vechime le-au fost pur și simplu rași din istoricul lor de muncă ne-a tot fost sesizat de oameni puși în situația de a afla, cu stupoare, că angaja-torii „au uitat” să le achite contribuțiile sociale la fondul de pensii de stat sau la fondul de sănătate. De regulă, grozăvia poate fi descoperită când oamenii își cer dreptul la indemnizația pentru creșterea copilului, la cea de șomaj sau abia la întocmirea dosarului de pensionare. Totul, din cauză că nu au luat niciodată în calcul posibilitatea ca, atâta vreme cât li se rețineau, pe statul de plată, lună de lună, aceste con-tribuții, angajatorul ar îndrăzni să nu-și achite, la rândul său, obligațiile către stat. În plus, câți salariați au îndrăzneala să se intereseze, „preventiv”, de asemenea lucruri?„Este ceva criminal să contribui la fondul de pensii toată viața și când e să te pensionezi, să ți se spună, de la Casa de Pensii, că nu ți s-a plătit contribuția la pensie de angajator pe trei ani. Și mai cumplit e că tot omul suportă nedreptatea. La cât de mici sunt pensiile în ziua de azi, să se mai și taie din ele… surpriză cât casa. Cum ne ajută statul să se îndrepte această furăciune, doar noi ajutăm statul, în toți anii de muncă, să plătească pensile din contribuțiile noastre? De ce nu se descoperă abuzurile astea când se fac controale la firme?” – se întreabă Maria Stoica.Ce pot face salariațiiCristina Mutiș, purtător de cuvânt în cadrul Casei Județene de Pensii Constanța, ne-a explicat că, pentru a preveni asemenea si-tuații, nimeni nu-l oprește pe salariat să verifice dacă angajatorul a depus declarația de CASS. Iar verificarea se poate face printr-un simplu demers la Casa de Pensii, prin care angajatul să ceară eliberarea unei adeverințe de stagiu de cotizare, întrucât instituția are în evidență depunerea declarațiilor de CASS.Chiar dacă la Casa de Pensii nu poate exista și o evidență privind plata efectivă a acestor contribuții, dacă documentele arată că au fost depuse declarațiile respective, oamenii trebuie să știe că pentru vechime și pentru drepturile de pensie contează numai depunerea acestor declarații de către angajator: „Totul, din cauză că prin depunerea acestor declarații, implicit, angajatorul își asumă tot ce îi cere legea în acest sens. Că or mai fi și din cei care nu își plătesc, știm și noi, însă omul își primește toate drepturile dacă sunt depuse declarațiile. În afară de dreptul la pensie, nu-i va fi afectat nici dreptul la indemnizația de creștere a copilului, drepturile de șomaj sau de eventuale credite bancare, pentru că tot de la noi se eliberează adeverințele”.Verificarea pensiei privateParticipanții la pilonul II de pensii private au marele avantaj că pot să verifice dacă angajatorul le-a virat banii. Astfel, potrivit Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, organizație creată pentru a promova interesele contribuabililor la pensia privată, acest demers le permite angajaților să afle dacă firma la care lucrează le-a virat și contribuția pentru pensia publică, nu doar pentru cea privată. Procedura este următoarea: se intră pe adresa www.apapr.ro, se dă clic în partea stângă a paginii, pe „Info participanți”, apoi clic pe „Informații detaliate de contact ale fondurilor de pensii”, de unde se optează pentru Fondul de pensii la care ați aderat. Apoi, cu o parolă și utilizator pe care le obțineți de la fondul de pensii la care cotizați, puteți afla dacă angajatorul dumneavoastră v-a virat lună de lună banii la pilonul II, și, implicit, la pensia publică.Ce riscă angajatoriiCe se poate face dacă angajatorul nu a depus declarațiile și nu a virat banii? Soluții există, deși nu foarte multe. Astfel, în primă fază, angajatorului i se pot cere explicații de ce nu a făcut aceste lucruri. Dacă situația nu se normalizează, salariatul are dreptul să-l acționeze pe angajator în instanță. Însă, interesul salariatului, fie și în scop preventiv, pentru acest subiect atât de important, care i-ar putea amputa o serie de drepturi, printre care și cele de pensie, ar putea fi un semnal suficient pentru ca angajatorul să nu-și mai permită amnezii de acest gen.