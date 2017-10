Ce spune legea

„După ce am semnat un precontract de vânzare-cumpărare pentru o casă și am achitat avansul, vânzătorul mi-a spus că nu mai vrea să vândă. Ce e de făcut în cazul acesta?” - Victor Dodu, din Constanța. La semnarea antecontractului de vânzare-cumpărare, promitentul - vânzător s-a obligat să vândă casa beneficiarului - cumpărător. Dacă el nu își respectă această obligație și vinde casa unei alte persoane, beneficiarul cumpărător nu poate cere decât daune - interese. Dacă însă bunul respectiv se mai găsește în patrimoniul vânzătorului și nu există alte impedimente legale, puteți cere instanței de judecată, alternativ, următoarele: - acordarea de daune interese - obligația promitentului - vânzător, sub sancțiunea daunelor cominatorii, la încheierea contractului - pronunțarea, în baza art. 1073 și 1077 Cod civil, a unei hotărâri care să țină loc de contract de vânzare-cumpărare. Av. Marius Liviu Spânu, membru al Casei de avocatură Coltuc (Str. Aleea Arutela, nr. 2, sector 6, București, Tel/fax: 021/3302376, mobil 0745.150.894. E-mail: avocat@coltuc.ro)