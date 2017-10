Ce speră constănţenii să le aducă Anul Nou?

Ce speră constănțenii să le aducă Anul Nou?

Se apropie momentul zero. Cu gândul la Anul Nou, cititorii noștri și-au făcut, ca de obicei, loc în agenda lor, pe ale cărei ultime file și-au așternut urările. Cu toții speră ca micile dorințe să le fie auzite, iar 2012 să le facă viața mai frumoasă, mai ușoară.Banii, banii…Se spune că oamenii au obsesia banilor, și cei bogați, și cei săraci. Ionela Letea consideră că ambele părți au motivele lor să vadă multe lucruri prin prisma banilor. Cunoaște oameni cu stare foarte bună, dar neîncrezători în viitor. Asta-i face să nu fie mulțumiți de agoniseala lor, oricât de mare le-ar fi teancul: „În cazul familiei mele, tot despre o teamă de viitor e vorba. Dacă Anul Nou nu va ține cu mine, e posibil să vând apartamentul în care stau și să mă mut cu socrii, altfel mă paște executarea silită. Sper ca Anul Nou să convingă banca la care am datorii să mă păsuiască o vreme. Sunt o fire optimistă, iar 2012, se aude că o să fie… cumsecade! Doresc ziariștilor de la Cuget Liber și tuturor oamenilor planetei sănătate și mult, mult optimism! Să nu ne pierdem speranța!”.Mai ușor cu scumpirileCa unul care își câștigă exis-tența din șofat, Aurel Dinaca își dorește ca în 2012, benzina să nu-l mai rupă la buzunare: „La noi, știți cum e, chiar dacă pe piața europeană se iefti-nește litrul, la pompele noastre nu se resimte nicio ieftinire. Sper ca în 2012 să se în-tâmple minunea asta. În rest, sănătate și pace! La mulți ani redacției!”.Noi vrem respect!S-a făcut mare tam-tam pe tema propu-nerii primăriilor din țară privind majorarea taxelor cu 50 la sută, în special a celor percepute pentru lo-cuințe, terenuri sau autoturisme: „Pe mine nu mă interesează primăriile din țară, primăria Constanța mă arde. Mi-aș fi dorit ca domnul Mazăre să sară la gâtul confraților săi, scumpirea taxelor cu jumătate din valoarea lor ac-tuală mi se pare un tupeu fantastic. Și știți de ce era nevoie de gestul ăsta? Pentru că eu, ca și contribuabil la bugetul Constanței, mă simt batjocorit, amenințat (de câinii vagabonzi, de hoți), dar și furat în același timp, atâta vreme cât multe lucruri care mă nemulțumesc în orașul meu, deși primarul le cunoaște, nu se schimbă. Probabil că în alte orașe, doleanțele contribuabililor au alt tratament. Totuși, sper ca Anul Nou să-i sensibilizeze pe cei din primăria Constanța ca să ia în serios problemele oamenilor. Și îmi mai doresc ca mizeria crasă, ce zace de ani de zile în Parcul Casei de Cultură să dispară! Ca să fiu sincer, aștept de la 2012 mai mult respect!” (David Luca).Privind înapoi cu îngăduințăDeși bugetarii sperau ca de la întâi ianuarie 2012 să primească lefuri mai mari, după mai bine de trei ani de criză, guvernanții au, în continuare, vești proaste și pentru ei, dar și pentru pensionari: „Înțeleg că e greu peste tot, în lume, dar tare mi-aș dori ca 2012 să privească înapoi cu îngăduință, să-i convingă cum știe el mai bine pe guvernanți să ne readucă salariile la nivelul de dinaintea tăierii. Pentru ca dorința asta să-mi fie îndeplinită, mi-am propus să mănânc multă mazăre de Revelion, despre care se spune că aduce bani! Doresc ziariștilor de la Cuget liber să ne susțină și în Noul An. La mulți ani dumneavoastră și cititorilor dumneavoastră!” (Adriana Jernel).Zvonuri plăcuteDeja se zvonește că de mâna lungă și neiertătoare a accizelor nu vor scăpa nici țigările sau alcoolul, perspectivă care, surprinzător, o face extrem de fericită pe Amalia Gheorghe: „Se aude că o să se scumpească gazele, curentul, mâncarea, alcoolul, țigările… Eu chiar mă bucur că o să se scumpească tutunul și băutura. Am trei fumători în casă, care au jurat cu mâna pe Biblie că dacă în 2012 se modifică prețurile, o să renunțe la fumat. Ce n-am reușit eu să fac ani de zile, o să facă Anul 2012, sper! Sunt încrezătoare și îl aștept cu mare bucurie. La mulți ani tuturor!”.La rându-ne, promitem cititorilor noștri că și în 2012 ne vom îndrepta literele către problemele care-i preocupă, astfel încât ele să fie o punte spre ceva mai bun. La mulți ani tuturor!