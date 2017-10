Medicul de gardă

Ce semne are cancerul de prostată

„Dacă medicul de gardă are amabilitatea, îl rog să explice cum poate o persoană să-și dea seama că are probleme cu prostata, chiar cancer? E posibil să nu ai nici un fel de durere, dar să fii depistat cu boala asta urâtă? Vă mulțumesc mult. Diana Lungu”.v v vÎntr-adevăr, doamnă Lungu, referitor la simptomele cancerului de prostată, potrivit dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center, în prima fază a bolii, nu există simptome. Marea problemă este că în momentul în care acestea încep să se resimtă, boala este deja într-o stare avansată. De aceea, dacă afecțiunea nu a fost descoperită când apar focarele mici în interiorul prostatei, lucrurile se complică. Tocmai în ideea ca această boală sau alte afecțiuni să poată fi diagnosticate din timp, medicii recomandă controalele preventive și nu doar când ne confruntăm cu dureri.Totuși, cancerul de prostată este aproape cel mai des întâlnit. Poate fi diagnosticat ușor, întrucât prostata secretă o substanță care circulă în sânge, numită marker tumoral: „În laboratorul clinicii noastre, printre sutele de analize pe care le facem, se numără și markerii tumorali. Există mulți pacienți care fac periodic aceste analize, deși nu se plâng de dureri. Este clar, prevenirea este la fel de importantă ca și tratamentul în sine” – a completat medicul specialist.Factorii de riscCât privește cauzele, acestea pot ține de factori hormonali, de profilul virilic al prostatei, pentru că aceasta se poate mări sub influența hormonilor secretați de testicule și de glanda suprarenală. Alți factori importanți care determină apariția acestei boli sunt și cei de natură genetică. De aceea, mai ales în astfel de familii, sunt recomandate controalele preventive la nivelul prostatei.