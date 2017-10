Medicul de gardă

Ce semn banal poate prevesti un infarct

„Am o problemă de ceva timp, ține de râgâială, e ceva jenant, nu pot să mă abțin nici măcar când mă aflu în public. Ai casei s-au obișnuit cu mine, îmi spun că e de la gaze. Am ajuns ca, de rușine, să nu mai mănânc nimic la muncă, iar când ajung acasă leșinată de foame și mănânc repede, începe dezastrul. Am 46 de ani și aș vrea să știu dacă e sau nu cazul să merg la doctor din atâta lucru sau ce trebuie să fac. Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns, Aida”.v v vÎntr-adevăr, râgâiala (eructația) este percepută din cele mai vechi timpuri ca un semn al prezenței gazelor intestinale, fiind considerată ceva normal și dacă se repetă de mai multe ori după ce am mâncat ceva. Totuși, dr. Iuliana Botezatu, medic specialist Phoenix Eastern Medical Center, ne-a explicat că în cazul unei eructații în exces, când râgâiala ne scapă pur și simplu de sub control și, pe deasupra, mai este însoțită și de stări de greață sau vomă, acesta ar putea fi un semnal pentru producerea unui infarct.Boli mascate de râgâialăÎntrucât în majoritatea cazurilor, râgâitul se manifestă urmare unui consum exagerat de băuturi carbogazoase, mestecatului gumei sau a servitului mesei în foarte mare grabă, oamenii nu prea-i dau importanță, apreciindu-l ca pe ceva firesc. Din păcate, medicul ne-a spus că eructația poate fi o bună mască și pentru boli ca ulcerul gastric, afecțiuni ale vezicii biliare, litiaza biliară, sindromul de colon iritabil, hernie hiatală sau cancer de colon. Deloc de neglijat este și posibilitatea ca râgâiala să fie semnul refluxului gastrointestinal (afecțiune destul de severă, care presupune trecerea alimentelor și acidului gastrointestinal înapoi în esofag). Așa stând lucrurile, când nu mai este vorba despre episoade trecătoare, se impune prezentarea de urgență la medic.