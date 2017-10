Ce secrete trebuie să păstreze angajatorul

Ştire online publicată Marţi, 09 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

„Eu m-am dus la patron cu inima deschisă și i-am spus ce necazuri am, ca să mă ajute, iar dânsul a avut grijă să le spună colegilor, cu intenția să mă ajute ei, că firma n-are posibilități. Dar noi dacă noi măcănim ceva, ne dă afară! A procedat legal?” (T. Ana).Este adevărat că angajatorul are dreptul să-i impună angajatului să nu vorbească gura fără el când este vorba despre interesele firmei. Potrivit Mihaelei Crivea, expert în probleme de muncă, la rândul lui, și angajatul are dreptul să ceară păstrarea unor secrete privind viața lui personală: „Toată lumea vorbește despre clauza de confidențialitate pe care unii salariați sunt obligați s-o semneze înainte de angajare. Puțini sunt cei care fac referire și la informațiile pe care angajatorul nu are voie să le divulge”.Ce nu trebuie să spună angaja-torul. În nicio împrejurare, angaja-torul nu are voie să vorbească cu nimeni, coleg sau necoleg, despre salariul unui angajat, chiar dacă respectivul context ar favoriza o asemenea dezvăluire. Salariul este și trebuie să rămână confidențial prin orice mijloc, desigur, cu condiția ca nici angajatul să nu vorbească despre asta.De asemenea, angajatoruluinu-i mai permite legea să vorbească dacă o salariată este însărcinată sau are cine știe ce probleme personale. Așadar, legea îi interzice angajatorului să ofere detalii despre viața privată a angajatului, despre starea lui de sănătate, religie, orientare sexuală, desigur, dacă deține informații în acest sens. În plus, nu are voie nici să transmită date cu caracter personal ale salariaților către terți, cu excepția inspectorilor de muncă sau autorităților care, prin lege, au dreptul să ceară asemenea informații.