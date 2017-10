Ce se poate trata cu pătrunjel

Ştire online publicată Joi, 23 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Că pătrunjelul are numeroase beneficii asupra sănătăii se știe de foarte multă vreme. Dacă este consumat sub formă de suc, de exemplu, specialiștii spun că pătrunjelul tratează o serie de afecțiuni, începând de la anemie și până la reducerea petelor maronii cauzate de razele ultraviolete. Și asta nu e tot, pătrunjelul fiind un remediu natural și pentru următoarele probleme de sănătate:Inamicul infecțiilor urinare. Pătrunjelul este un bun diuretic. Așadar, prin creșterea cantității de urină, sunt eliminate și toxinele. De asemenea, urinarea frecventă este benefică în tratarea infeciilor vaginale, întrucât prin urină se elimină și bacteria care a dus la apariția infecției. Laxativ natural: Sucul de pătrunjel este un bun remediu natural împotriva constipației, deoarece contribuie la o bună digestie a alimentelor. Totul, din cauză că enzimele din compoziția pătrunjelului stimulează producția de suc gastric, care are un rol important în buna funcționare a sistemului digestiv, reducând în mod eficient constipația. Ameliorează disconfortul menstrual. Totodată, sucul de pătrunjel are un rol important în buna funcționare a sistemului reproducător, corectând problemele legate de ciclul menstrual. Pe lângă faptul că reduce crampele, durerea, greața, irascibilitatea și schimbările bruște de comportament, pătrunjelul stimulează producția de estrogen și alți hormoni responsabili de inducerea menstruației. Previne anemia: Bogat în fier, pătrunjelul previne și combate anemia în mod eficient. Slaba producție a celulelor roșii cauzează oboseală, slăbiciune, amețeală și alte probleme de sănătate. Însă, consumul regulat de suc de pătrunjel contribuie la menținerea în limite normale a numărului de celule roșii, prevenind astfel anemia. Bun și pentru ten: Datorită proprietăților sale antiinflamatorii, antimicrobiene și antispetice, pătrunjelul reduce acneea, iritația și roșeața ce pot apărea la nivelul feței. De aemenea, consumul de suc de pătrunjel combate eczemele și alte afecțiuni ale pielii. IMPORTANT! Specialiștii recomandă să fie consumat în combinație cu suc de morcovi, întrucât sucul de pătrunjel are o acțiune terapeutică intensă.