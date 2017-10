Ce se întâmplă când arendaşul nu-şi respectă obligaţiile

Ce se întâmplă când arendașul nu-și respectă obligațiile

Spre disperarea arendatorilor, unii arendași își aduc aminte că au obligații față de proprietari abia când expiră contractele și nu mai pot primi, în continuare, subvenția de la APIA.De când funcționează sistemul arendării pământului agricol, arendașul primește terenul, primește subvenția, ridică recolta, își trage banul, iar proprietarul plătește impozitul la stat și primește o mică… chirie pe teren, stabilită în contract tot prin… grija arendașului. Iar dacă nu plouă cât și-ar fi dorit unii arendași, pe motiv că „recolta nu s-a făcut”, în loc de banii pe arendă, proprietarul primește „praful de pe tobă”.Fără intenția de a generaliza sau de a le subestima eforturile, căci există și arendași care își respectă obligațiile contractuale, proprietarii terenurilor consideră că asemenea „abuzuri” perpetuează de ani de zile din cauză că subvenția pentru teren se acordă cu multă ușurință, fără ca arendașilor să li se ceară dovezi că au plătit arenda. Așadar, cei cărora arendașii uită să le achite cu anii arenda, din ce în ce mai mulți la număr, o confirmă nenumăratele sesizări primite la redacție, cer autorităților statului să dispună ca subvenția să fie plătită numai după ce se face dovada achității arendei: „Sistemul actual dă apă la moară arendașilor necinstiți. Toată munca lor se duce pe apa sâmbetei dacă nu sunt corecți cu proprietarii. Abuzurile astea trebuie să înceteze, noi am tot reclamat, dar nimeni nu ne aude!” (D. Marin).„Așa nu mai merge!“l „Cel mai simplu se poate rezolva dacă APIA va face plata către arendaș și pe baza unui acord al proprietarului că acesta și-a îndeplinit obligațiile contractuale privind plata arendei în anul precedent. Simplu, nu?” (Gheor-ghe… de la țară).l „Pentru efectuarea plățiii e normal ca APIA să aibă certitudinea că ce scrie în contract este îndeplinit și să ceară arendașului și dovada că și-a îndeplinit obligațiile contractuale” (Ion Ion).l „Ce se întâmplă când arendașul nu are un nou contract semnat cu arendatorii dar a lucrat pământul, a luat subvenția de la APIA fără a avea pe contract semnăturile arendatorilor? Cui îl poți reclama, pentru că, în acest caz nu mai este vorba de mediere? El nu a dat drepturile oamenilor pe anul trecut, deși știe că a lucrat pământul fără contract sau a falsificat semnăturile în cazul în care a dus un contract la APIA? Să-i dau sau nu numele? Dacă citește aceste rânduri știe că el este. Pot spune deocamdată că profită că este tatăl unui mare politician al județului Constanța” (Păgubitul).l „De peste un an încerc să dau de urma arendașului, să-mi plă-tească arenda restantă. Probabil crede că i-am făcut cadou pămân-tul meu! Șmecherul și-a schimbat telefonul… M-am dus la primărie să mă interesez unde-l găsesc, dar mi s-a spus că e cel mai neserios arendaș, sunt oameni neplătiți cu anii. Mi-au recomandat un arendaș corect și am făcut contract cu el. Zilele trecute, surpriză, mă sună vechiul arendaș să prelungim contractul, evident, pentru subvenție! Când i-am spus că am făcut alt contract, mi-a închis telefonul. Am salvat numărul, dar nu răspunde!” (M. Mihai).Soluția - executarea silităDupă cum ne-a explicat Emanuela Fleancu, din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Constanța, arendatorii pot solicita un avans din subvenție între 15 octombrie și 30 noiembrie, plata integrală urmând a se face între întâi și 30 iunie anul următor. Banii pentru subvenții sunt din fonduri europene, iar dacă proprietarii terenurilor nu-și primesc drepturile contractuale, având în vedere că, potrivit legii, contractele de arendare sunt cu titlu executoriu, ei pot demara acțiunea de executare silită a arendașilor răuplatnici. Cât privește APIA, aceasta nu are competențe să se interpună între proprietari și arendași.Esențial! Așadar, potrivit noului Cod Civil, contractul de arendă este o convenție civilă care trebuie încheiată în formă scrisă (art. 1838(1). Un exemplar al contrac-tului de arendă trebuie depus la consiliul local în a cărui rază teritorială se află bunurile agricole arendate (art. 1838(2), pentru a putea constitui titluri executorii pentru plata arendei (art. 1845).Fără doar și poate, executarea silită este o soluție mai simplă pentru cei care doresc să-și recuperez arenda, față de ceea ce presupune un proces în instanță.