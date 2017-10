Ce să mănânci pentru a fi mai calm

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Alimentele pot face uneori minuni când suntem într-o stare depresivă sau mai iritați decât de Nu degeaba se spune că o dietă sănătoasă este esențială pentru păstrarea memoriei și a intelectului, dar și pentru a avea o bună dispoziție. Alimentele bogate în litiu, magneziu și vitamina B te pot ajuta să controlezi stresul cotidian și să îți îmbunătățești starea de spirit. Câteva migdale, o portocală sau un pahar de lapte sunt soluții simple pentru a te înveseli rapid dacă ai avut o zi stresantă.SpanacLipsa de acid folic reduce nivelul de serotonină din creier, care poate provoca depresie. Mănâncă spanac pentru a obține 50% din aportul recomandat pe zi de acid folic. În plus, spanacul conține magneziu și mineralele care te pot ajuta să păstrezi stresul la un nivel mic. Dacă nu îi oferi corpului tău suficient magneziu, poți să ai dureri de cap frecvente și să te simți obosit. Aproximativ șapte din zece oameni nu au suficient magneziu în corp. Nu este de mirare că sunt morocănoși. Dacă nu ești un fan al spanacului, încearcă să îl înlocuiești cu multe salate, alimente care conțin aceeași substanță.SomonUn deficit de seleniu poate cauza anxietate și iritabilitate. O porție de somon îți va oferi aproximativ 75% din nevoia zilnică de seleniu. Somonul este, de asemenea, o sursă de acizi grași esențiali, Omega-3, care joacă un rol important în funcția creierului și alungă depresia. Doctorii recomandă să mănânci pește, în special pește gras, precum somonul, macroul, heringul, tonul, cel puțin de două ori pe săptămână.Migdale, nuci și fisticDin alimentație nu trebuie să lipsească migdalele, nucile și fisticul mai ales în perioadele de solicitare și stres. Acestea conțin vitamina E, B2, dar și zinc și magneziu și pot reduce starea de anxietate, depresie, stres. Încearcă în zilele dificile să înlocuiești margarina tradițională de la micul dejun cu unt de migdale și adaugă câteva nuci în salata pe care o mănânci la prânz.Fulgi de ovăz Carbohidrații din cerealel ajută creierul să producă mai multă serotonină, o substanță care ajută creierul să se relaxeze. Fulgii de ovăz au un conținut ridicat de fibre pe care stomacul le digera în mai mult timp astfel încât îți poți păstra buna dispoziție mai mult timp. Dacă vrei să grăbești procesul de eliberare al serontoninei, poți adăuga o lingură de gem peste fulgi. Când știi că vei avea o zi grea la serviciu, optează pentru fulgi de ovăz la micul dejun în loc de cerealele dulci care conțin îndulcitori artificiali.LactateLaptele este o sursă de serotonină, un aminoacid esențial, care nu poate fi sintetizat în organism și trebuie adus prin alimentație. Nivelul acestei substanțe în creier determină starea de bine și relaxarea. Mai mult, consistența cremoasă a unor produse lactate precum smântâna, iaurtul, înghețata, stimulează o arie corticală responsabilă exclusiv de senzația de bună-dispoziție, așa că nu e de mirare că laptele poate fi un antidepresiv foarte eficient. Un pahar de lapte (de preferință degresat) poate reduce, de asemenea, simptomele sindromului premenstrual, cum ar fi modificările de dispoziție, anxietatea și iritabilitatea.PortocaleVitamina C care se găsește în citrice este esențială pentru a alunga stresul, așa că este bine să mănânci grepfrut, kiwi și cât mai multe portocale dacă vrei să îți îmbunătățești starea de sănătate. Vitamina C poate să regleze tensiunea arterială și nivelul de cortizol (un hormon de stres) din corp. Bea un pahar de suc de portocale plin cu vitamina C înainte de o ședință importantă la serviciu.