Ce să ceri dacă eşti concediat pe nedrept

Ce să ceri dacă ești concediat pe nedrept

„Eu am dat în judecată firma pentru că m-a dat afară pe nedrept. Tot pe nedrept a spus și instanța că am fost concediat. Problema e că nici după ce am câștigat procesul nu sunt primit înapoi pe post. Motivul ar fi că n-am cerut eu asta în instanță. Recunosc, nu mi-am permis avocat și nici n-am știut că trebuie să cer în clar, neapărat, să fiu primit înapoi. Credeam că asta se subînțelege, din moment ce m-am plâns că am fost dat afară pe nedrept. Mai am vreo șansă ca să fiu primit înapoi, pe vechiul contract? Alexandru D.“. În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, potrivit Mihaelei Crivea, specialist în probleme de muncă, dacă este sesizată, în primul rând instanța va dispune anularea ei și va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. Atenție, numai la solicitarea salariatului, instanța care a dispus anularea concedierii va repune părțile în situația anterioară emiterii actului de concediere.Dacă salariatul nu va solicita însă repunerea în situația anterioară emiterii actului de concediere, contractul său individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești.