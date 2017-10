Ce riscuri atrage suspendarea contractului de muncă

„Vreau să știu dacă în timp ce ai contractul de muncă suspendat, poți fi chemat la muncă, dar să nu fii plătit. Eu am fost chemat ca o garanție că, după trei luni, cât are firma probleme, o să fiu primit înapoi. Am fost încercat, să se vadă dacă țin la firmă, asta mi s-a dat de înțeles. Nu sunt primul cu care procedează așa. M-am gândit că e un fel de a munci fără salariu. Ai drepturi și obligații dacă ai contractul suspendat o perioadă? Cu mulțumiri pentru înțelegere, Marian G., 38 ani”. În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă precizează că, pe durata suspendării, persoana în cauză nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea de salariat. De menționat că suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, atât prin acordul părților, cât și prin actul unilateral al unei părți. Totul, din cauză că, practic, în astfel de situații, este vorba de suspendarea prestării muncii de către salariat. Or, nepre-zentându-se la muncă, nici nu poate fi plătit în perioada corespunzătoare suspendării, perioadă ce poate fi stabilită de către angajator. Important! Totuși, pe durata suspendării, pot continua să funcționeze alte drepturi și obligații ale părților, dar numai dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau prin regulamente interne.