Ce riscaţi dacă faceţi un depozit bancar fără împuternicit

Ce riscați dacă faceți un depozit bancar fără împuternicit

Dacă o persoană dorește să depună o anumită sumă de bani în bancă fără clauză de împuternicire, reglementările bancare îi permit acest lucru, chiar dacă există riscul ca titularul contului să moară, iar familia să nu aibă cunoștință de acel depozit. În plus, indiferent de vârsta titularului, banca nu-i cere adeverință medicală din care să reiasă că este în deplinătatea facultăților mintale.Când cineva dorește să împrumute bani de la bancă, trebuie să se înarmeze cu multă răbdare, căci procedura de calculare a bonității solicitantului este extrem de stufoasă, incluzând o grămadă de condiții, după care se aplică și gradul de îndatorare maxim admis, chestiuni absolut normale până la urmă. Iar când datornicii nu reușesc să-și plătească rata la timp, printre altele, se pot trezi cu poprire pe salariu sau chiar executați silit, în funcție de situația fiecăruia, iarăși lucruri normale.Ceea ce nu i se pare însă normal cititoarei noastre Ioana Crina este posibilitatea ca o persoană vârstnică să poată face un depozit bancar fără clauză de împuternicire, iar banca să nu o întrebe… de sănătate, pe motiv că sunt banii ei și poate dispune după cum dorește. În schimb, dacă tot aceeași persoană vârstnică dorește să facă o tranzacție imobiliară, fără o adeverință medicală de la medicul de familie, notarul o trimite la plimbare. Tratarea unor subiecte atât de importante cu măsuri diferite ar trebui evaluată, cel puțin asta crede cititoarea noastră, care consideră că și băn-cile ar trebui să le ceară clienților cu vârste înaintate o asemenea adeverință.„Am o mătușă, în vârstă de 72 de ani, femeia n-a putut să-și vândă casa de la țară până când nu i-a dat notarului o adeverință de la psihiatru că nu are probleme psihice. Cu toate că se vede clar, când vorbești cu ea, că are o judecată clară, dar ni s-a spus că așa cere legea, am fost și eu cu ea la notar. Banii pe care i-a luat pe casă i-a depus la bancă, dar pentru că nu are încredere în copii, n-a trecut pe nimeni la clauza de împuternicire. Cu toate astea, banca nu i-a cerut niciun fel de adeverință medicală, a fost suficient ca bătrâna să spună că a vândut o casă. Totuși, a dus-o mintea și le-a spus copiilor unde ține contractul, astfel încât dacă moare, ei să poate ridica banii. Dar ce se întâmplă cu cei care au depozite la bancă de care nu știe familia și mor? Eu cred că nu e corect să se facă depozite fără clauză de împuternicire, exact din cauza acestui risc, pentru că dacă nimeni nu știe, banca rămâne bine mersi cu banii! Cred că așa este fair-play față de clienți”.Notariatul, extrem de drastic!Într-adevăr, de la toate cabine-tele notariale contactate ni s-a confirmat că dacă una sau ambele părți angajate într-o tranzacție imobiliară chiar și cu copiii lor, de exemplu de vânzare-cumpărare a unui imobil sau altui bun de valoare, au atins vârsta de 60 de ani, pentru perfectarea actelor trebuie să se prezinte o adeverință de la medicul de familie, precum că respectivul sau respectivii nu figurează în evidențe cu vreo boală psihică. Iar dacă notarul are suspiciuni cât de mici că una dintre părți ar avea probleme de acest fel, indiferent de vârstă, va solicita adeverință de la psihiatru din care să reiasă că respectivul este în deplinătatea facultăților mintale. Cu precizarea clară că nu se admit derogări de la această obligație!Băncile, mult mai laxe!Toate băncile contactate ne-au confirmat că, indiferent cât de înaintată ar fi vârsta unei persoane care dorește să constituie un depozit bancar fără clauză de împuternicire, are această posibilitate, neexistând nicio limită de vârstă în acest sens. A venit repede și justificarea: atâta vreme cât este gestionarul propriilor bani, poate dispune de aceștia după cum consideră de cuviință, practic, nu trebuie să dea la nimeni socoteală ce face cu banii lui. Și-atunci, dacă fiecare dispune de banii și bunurile lui cum dorește, de ce notariatele cer adeverință medicală chiar și la 60 de ani, iar băncile nu au această pretenție nici măcar de la clienții foarte vârstnici?Cât privește cealaltă dilemă a cititoarei noastre, respectiv cum se recuperează banii dacă titularul unui cont fără clauză de împuter-nicire moare, procedura este foarte greoaie la toate băncile, întrucât se cer dovezi care să ateste fără niciun dubiu cine sunt moștenitorii. Iar dacă familia nu are cunoștință de acel cont, banca nu are nicio obligație s-o anunțe, așa că banii rămân mult și bine în custodia băncii.