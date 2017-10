Veterinarul pe recepție

Ce riscă un câine cu probleme dentare

„Dintotdeauna am avut probleme cu mirosul, nu l-am avut fin niciodată… Am un câine pe care îl spăl tot timpul. Ai mei mă amenință că mi-l dau afară din casă pentru că are un miros greu. A mai rămas să-i cumpăr și periuță de dinți, în rest, îl spăl peste tot! E nevoie de soluții speciale antimi-ros?” (Ioana Nana).v v vPentru ca igiena câinelui să fie ținută cu adevărat sub control, dincolo de mirosul specific al acestui animal, medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu a considerat oportun să amintească principalele zone ale corpului patrupedului care, dacă nu sunt îngrijite cum trebuie, ar putea fi sursa miresmelor foarte, foarte neplăcute. Printre acestea se află și dantura, gingiile, de aceea bagatelizarea igienei dentare canine n-ar trebui să-și aibă locul, întrucât dacă este precară, mirosul degajat de câine va fi cu adevărat insuportabil. Medicul precizează că din cauza acumulării de tartru, gingiile câinelui se pot inflama, chiar necroza, iar sub dinții afectați se acumulează pungi de puroi. Dacă apar asemenea probleme, soluția este extracția. Totuși, astfel de neplăceri și pentru animal, și pentru stăpân, ar putea fi evitate dacă se optează pentru hrănirea animalelor cu mâncare uscată, aceasta având capacitatea de a contribui, prin ronțăitul boabelor, la curățarea danturii.Alte zone care pot constitui sursa mirosurilor grele sunt anusul și urechile. De aceea, este nevoie ca toate aceste porțiuni din corpul animalului să fie corect spălate cu produse speciale, căci numai așa câinele nu se va transforma dintr-un prieten drag, într-o povară, a conchis veterinarul.