Ce riscă şomerii cu „un pic de cheag”

Romania nu-i vrea pe romani romani

Romania nu este inca o tara de nivelul celor cu democratii vechi,sa-si poata permite alocarea de suport pentru traiul propriilor cetateni pana la gasirea unui loc de munca.Romania a fost si este in continuare jefuita,cu fiecare secunda care trece si populatia tarii nu reprezinta nimic in ochii hotilor,poate doar o mica iritare, atunci cand cate unul se mai si vaieta cand moare.Nu ai loc de munca,poti sa crapi dar familia sa-ti plateasca groapa,caci altfel nici mort nu esti suportat pe acest pamant al hotilor. Emigrarea ar fi o solutie,in trecut au fost si alte natii rarite masiv prin exoduri iar noi suntem chiar foarte in trecut fata de restul lumii civilizate, democratice.Unii cu castele,restul in noroi,ca in Evul Mediu,asa e Romania acestui secol.