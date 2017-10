Ce riscă soacrele care îşi subestimează nurorile

Ce riscă soacrele care își subestimează nurorile

Despre calitatea relațiilor dintre soacră și noră s-a vorbit dintotdeauna și se va vorbi, și în continuare, pe tot atât de multe voci.Există nenumărate familii în care legătura dintre nepoți și bunici este interzisă chiar de părinți, din tot felul de motive. Din păcate, în multe situații lucrurile scapă atât de mult de sub control, încât consecințele a tot felul de acuze și neînțelegeri le suportă proprii copii, proprii nepoți. Or, când… legea firii nu funcționează, e rândul celei juridice să regleze asemenea relații.„Am un singur băiat, căsătorit de șase ani. El e iute la mânie, nora e mai liniștită, tot timpul am crezut că e femeie de modă veche, care închide ochii la multe … Din cauza asta mi-am mai permis și eu s-o învăț unele lucruri. Niciodată n-am crezut-o capabilă să divorțeze fără ca măcar să se sfătuiască cu mine, de dragul nepoțelului de cinci ani. Copilul a rămas la ea, dar mie nu-mi dă voie să-l vizitez, pe motiv că semăn cu fiul meu la caracter și o să-i stric educația. Părinții ei de ce au voie să-l crească, iar eu, nici măcar să-l văd? Sau poate vrea să mă iau după părinții Mădălinei Manole, să cer la tribunal să-mi văd nepotul?” (Nineta Ion).„Nu contează pentru nora mea că nu vorbesc cu fiul meu, după ce a lăsat-o și s-a încurcat cu una tânără. Ea tot pe mine mă acuză că nu l-am educat cum trebuie și, drept răzbunare, nu-mi permite să-mi văd nepoții, spune că n-am mișcat un deget pentru căsnicia și copiii ei. Nu am crezut-o în stare să facă așa de urât… nici la școală n-am voie” (Maria L.).„Am doi nepoți în Mangalia, soțul are probleme cu băutura și, din cauza lui, nora nu-mi dă voie să stau cu nepoții gemeni, spune că oricum ăia mici nu mă cunosc... Nu i-am mai văzut de când erau bebeluși, iar acum au doi ani, o să mor de dorul lor!” (Gina M.)Relații cu rudeleFără doar și poate, copilul are dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu părinții, cu bunicii, cu rudele, ba, mai mult, chiar și cu alte persoane față de care cel mic a dezvoltat legături de atașament. Mai mult decât atât, potrivit Protecției Copiulului, legislația dă copilului și dreptul de a-și cunoaște rudele pe care nu le-a cunoscut până la acel moment și de a întreține relații personale cu acestea, precum și cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului lui superior.Cazuri specialePe de altă parte, avocatul Aurel Glăvan face precizarea că părinții sau un alt reprezentant legal al copilului nu pot împiedica relațiile personale ale acestuia cu bunicii, frații și surorile ori cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie, decât în cazurile în care instanța decide în acest sens și numai după ce apreciază că există motive temeinice de natură a primejdui dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului: „Neînțelegeri de această natură, după divorț, nu există doar în rândul bunicilor, ci și între părinți, care duc războaie grele când vine vorba să-și exercite dreptul de a avea legături personale cu copilul. Tot din cauza lipsei unei înțelegeri amiabile, omenești, se ajunge ca instanța să stabilească un program de vizite, în funcție de vârsta copilului, de nevoile lui de îngrijire și educare, dar, atenție, și de intensitatea legăturii afective dintre copil și părintele la care nu locuiește, de comportamentul acestuia din urmă, precum și de alte aspecte relevante în fiecare caz în parte!”.Însă, dincolo de legi juridice, psihologii le recomandă celor implicați în asemenea episoade să nu-i îndepărteze pe copii de persoanele față de care au un atașament profund, decât dacă dezvoltarea lor fizică și psihică este afectată.