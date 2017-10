Ce riscă moştenitorii mincinoşi

Ce riscă moștenitorii mincinoși

Indiferent de motiv, dacă la dezbaterea succesiunii, o persoană cu drept de moștenire transmite notarului date eronate sau îi ascunde anumite informații, aceasta poate înfunda pușcăria pentru infracțiunea de fals în declarații.Viața a demonstrat în nenumărate situații că banii rămân pentru mulți semeni, chiar în sânul propriei familii, „ochiul diavolului”, mai ales dacă la mijloc sunt persoane care cred că o minciună bine ticluită rezolvă chiar și probleme legate de moștenire. Că nu este deloc o exagerare o demonstrează nenumăratele procese pe rolul instanțelor având ca obiect declarații false transmise notarilor cu scopul de a le reveni o parte mai… grasă sau chiar toată moștenirea familiei. Asupra unei astfel de situații a dorit să atragă atenția astăzi Corina Petre: „După moartea tatălui meu, mama și cu mine ne-am mutat din Cluj la Constanța. Rudele din partea tatei s-au supărat pe mama că m-a luat de lângă bunica în cele mai grele momente. După aceea, relația s-a răcit… Problema e că acum trei ani a murit și bunicul, au făcut și succesiunea, dar pe mine nu m-a anunțat nimeni, am aflat întâmplător. O verișoară mi-a dat telefonul notarului care a făcut actele, omul mi-a spus că rudele n-au amintit nimic de mine, au declarat că sunt singurii moștenitori, cu martori, așa cum cere legea. M-a atenționat că nu poate să-mi dea alte informații dacă nu-i trimit o cerere oficială. Asta înseamnă că eu pot să-mi recuperez partea din moștenire la trei ani după ce au ieșit actele sau e prea târziu și s-a prescris totul?”.Dreptul la moștenire nu se prescriePentru a-i scoate pe mincinoși din ecuația procedurii de moștenire, legiuitorul a stabilit câteva prevederi speciale pentru asemenea situații. Așadar, potrivit notarului Elena Ionescu, chiar dacă termenul de acceptare a moștenirii este de șase luni de la data decesului sau de la data aflării despre deces, instanța îl poate repune în termenul de acceptare pe cel care nu a fost informat despre deces. În plus, referitor la dezbaterea propriu-zisă a succesiunii, aceasta se poate face oricând și, lucru extrem de important, este imprescriptibilă, deci poate fi dezbătută oricând hotărăsc descendenții defunctului.Mincinoșii - amendați sau arestațiPe de altă parte, cel cu drept de moștenire care a mințit cu bună știință, declarând că este singurul moștenitor, se face răspunzător de fals în declarații. După cum ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică, transmiterea de informații false notarului este considerată infracțiune, care este pedepsită de Codul Penal cu închisoare de la trei luni la doi ani sau cu amendă.Când devii străin de succesiuneȘi, totuși, dacă unul dintre moștenitori nu a acceptat în mod expres, tacit sau sub beneficiu de inventar moștenirea la care ar avea dreptul, automat el devine străin de succesiune și nu mai are niciun drept legal asupra acelor bunuri. Ca excepție de la aceste prevederi poate fi situația când ceilalți moștenitori trec cu vederea și nu îi contestă calitatea de moștenitor.Revenind strict la cazul de față, întrucât cititoarea noastră face parte din categoria moștenitorilor rezervatori, chiar și presupunând că ar exista un testament, tot nu poate fi privată de ceea ce, de drept, îi aparține, până la urmă, de pe urma tatălui său. Așadar, se poate cere anularea certificatului de moștenitor în instanță și deschiderea unei noi succesiuni. În plus, celor care au transmis informații false li se pot cere daune și prejudicii în funcție de masa succesorală și pentru tulburare de posesie.