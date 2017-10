Ce riscă locatarii care nu transmit la timp indexul la apometre

Sfidarea celor care nu-și fac timp sau nu vor să transmită, la termen, către asociație, indecșii de consum apă caldă și apă rece poate fi „pedepsită“ chiar cu trecerea pe sistemul paușal de plată.La un moment dat, se poate întâmpla fiecăruia, din tot felul de motive, să nu citească apometrele. Dacă este vorba despre situații accidentale, nimeni nu se supără. Problemele apar însă când ace-leași persoane, luni de-a rândul, pe motiv că ar fi extrem de ocupate, își fac obiceiul de a nu transmite asociației indecșii de consum pentru apa caldă și apa rece. Iar când se trezesc că sunt încărcați cu un consum exagerat de apă, tot ei fac scandal. Pe de altă parte, reprezentanții asociației, ca să-i disciplineze, amenință cu trecerea la sistemul paușal de plată. Asupra unor situații de acest gen atrag atenția, astăzi, atât administratori, cât și simpli locatari: „S-a stabilit o regulă pe asociație, ca citirea apometrelor din aparta-mente să se facă pe data de 25 a lunii. Cei mai mulți se conformea-ză, însă avem destui care citesc apometrele și la zece zile după această dată sau chiar deloc. Ca administrator, am pus o cutie în fața casieriei asociației, unde să lase citirile. Dar sunt luată la mișto, există șmecheri care au pretenția să transmită indexul pe email-ul meu sau prin telefon. Am mai primit prin telefon, dar s-a lăsat după aia cu scandal… Regula e ca fiecare să scrie indexul cu mâna lui și să semneze. Pot să dea hârtia și unui vecin, nu contează, totul e să ajungă la mine la timp. Am vorbit cu președintele și i-am spus că dacă nu rezolvă problema cu citirile, eu o să-i încasez la paușal. Acum sunt acuzată de abuz în serviciu, dacă s-a mai pomenit așa ceva!”.„Pe motiv că sunt mulți care nu dau indexul la apometre la timp, una-două, suntem obligați să facem verificare metrologică la apometre. Cristina Ion”. „Eu înțeleg să plătesc câtă apă consum, nu pierderile de pe rețele sau șmecheriile altora. Mariana T.”.„Președintele de bloc e mai rău ca un profesor de școală generală, pentru câțiva care nu citesc la timp apometrele, vrea să ne treacă pe toți la paușal. Plus că are pretenția să citim apometrele toți, fix în aceeași zi și la aceeași oră! Tica Amariei”.Propriile reguliCum, de regulă, locatarii care nu se supun regulilor sunt în minoritate, probleme de genul celor expuse mai sus ar putea fi rezolvate prin instituirea unui regulament intern (semnat atât de membrii asociației, cât și de conducerea acesteia), votat în adunarea generală. După cum ne-a explicat ing. Niculae Stan, vicepreședinte pe probleme tehnice în cadrul Uniunii Asociațiilor de Proprietari, dacă un locatar refuză, constant, să transmită indexul de consum al apometrelor, asociația poate merge până acolo încât să-i impună plata apei la paușal cât timp va locui în acel bloc. Iar dacă se întâmplă ca mai mulți locatari să-și facă acest obicei, atunci toți membrii asociației ar putea fi trecuți pe sistemul paușal, deși au apometre. Deși sună dur, astfel de reglementări sunt permise de legislație, în ideea ca în comunități atât de mari și cu frământări atât de diverse, precum asociațiile de proprietari, să poată fi prevenite conflictele generate de persoane care își fac propriile reguli, încălcându-le, constant și intenționat, pe cele stabilite de comunitate.Buni de platăDiscuții în contradictoriu pe tema transmiterii unor indecși de consum „suspecți” ai apometrelor apar aproape în toate asociațiile, pentru că, până la urmă, tot la bani se ajunge. Or, pentru ca plata să corespundă unui consum cât mai aproape de realitate, fiecare asociație ar trebui să aibă, drept regulă, citirea la aceeași dată și la aceeași oră a apometrelor de apartamente și a contorului de branșament.Pe de altă parte, dacă se constată ruperea sigiliilor apometrelor sau tot felul de „măsluiri” ale consumului real, se poate dispune ca proprietarilor în cauză să li se impute diferența dintre consumul total și suma citirii celorlalte apartamente, mai pe românește, așa-zisele „pierderi”.