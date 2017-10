Ce riscă gravidele care nu-şi cunosc drepturile

Ce riscă gravidele care nu-și cunosc drepturile

Cu toate că legislația privind drepturile femeilor care muncesc în perioada sarcinii este generoasă, necunoașterea acestorale face pe gravide să se lase păcălite și să nu mai beneficieze de gratuitățile sau facilitățile cuvenite.Realitatea demonstrează că drepturile gravidelor la locul de muncă sunt, în foarte multe cazuri, fie neștiute, fie trecute cu vederea atât de către angajatori, cât și de viitoarele sau proaspetele mămici. Dacă ar ști că legislația medicală are un sector dedicat exclusiv drepturilor gravidelor la locul de muncă, probabil că puține femei nu ar îndrăzni să profite de ele. „Ca medic de familie, îmi informez gravidele încă de la începutul sarcinii cu privire la drepturile pe care le au la serviciu și cum trebuie să procedeze pentru a și le obține la nevoie. Este adevărat că multe femei au reticențe să și le ceară și probabil așteaptă inițiative din partea angajatorilor, gândindu-se că riscă să aibă probleme la locul de muncă. N-ar trebui să apară litigii între angajator și anga-jata însărcinată atâta vreme cât legislația există și este foarte cla-ră!” – ne-a spus dr. Iuliana Botezatu.„Se fac că plouă!“Mai multe gravide care ne-au rugat să le asigurăm anonimatul, din motive lesne de anticipat, ni s-au plâns de șefii lor, deși au fost informați despre starea de gravidi-tate și despre unele probleme cu sarcina: „Se fac că plouă și nu ne spun ce obligații au ei față de noi. Lucrez la un schimb valutar, stau tot timpul pe scaun, mi s-au umflat rău picioarele, am albumină, iar șeful mi-a spus că e problema mea dacă nu mai vreau să muncesc în con-tinuare, el nu are condiții să-mi facă mie program scurt, nu-și permite doi angajați pe aceeași tură!”. „Eu sunt vânzătoare, mai lucrează pe tura mea și alte colege, dar de la angajare ne-au spus să nu cumva să ne prindă stând pe scaun. Nici ca gravidă nu pot să fac asta. Am cerut să mi se reducă programul cum spune legea, dar șeful mi-a zis că o să-mi taie și din leafă! Plus că trebuie să stau și peste program, la inventar sau pentru curățenie. Legea gravidelor nu-mi dă dreptul să am program mai scurt? Degeaba avem legi, ne e frică să ne cerem drepturile ca să nu fim date afară! Și se mai plâng că sunt puține nașteri!”.Legislație medicală specialăEste vorba despre drepturile de care beneficiază femeile însărcinate, dar și cele care abia au născut sau care alăptează. Cât privește drepturile gravidelor, acestea includ atât ore libere, consultații medicale gratuite, cât și concediu postnatal și indemnizație de risc.Pauze regulateSalariatelor gravide, lăuze sau devenite proaspete mămici, care își desfășoară activitatea numai în picioare sau numai în poziția așezat, angajatorii trebuie să le asigure pauze la intervale regulate de timp și spații fie pentru a se odihni în poziția șezând, fie pentru a se plimba. „Nimănui nu-i pică din cer acest drept, gravida trebuie să știe că acest interval de timp este stabilit de către medicul de medicina muncii. În cazul în care locul de muncă nu permite existența unui spațiu de odihnă în poziția șezut sau a unei zone în care gravida să se plimbe, angajatorul trebuie să găseas-că un alt post gravidei salariate, asta spune legislația medicală” - a mai precizat dr. Iuliana Botezatu.Reducerea programului și păstrarea salariuluiDe asemenea, drepturile gravidelor salariate prevăd posibilitatea reducerii duratei de lucru cu o pătrime, fără ca veniturile salariale să fie reduse, în cazul în care, la recomandarea medicului de familie, a specialistului ginecolog, salariata gravidă nu poate îndeplini un program normal de muncă. „Referitor la alte activități peste program, chiar Codul Muncii interzice efortul fizic supraliminar pentru orice angajat, darămite pentru o gravidă!” – completează medicul de familie.Dispensa pentru consultațiiAngajatorii sunt obligați să plătească dispensa pentru consultații prenatale în limita a maximum 16 ore pe lună, în cazul în care con-sultațiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru. Acor-darea de dispensă nu trebuie să diminueze drepturile salariale ale gravidei.Atenție, dacă salariatele - gravide consideră că raporturile de muncă au încetat din motive legate de starea lor, ele au dreptul să conteste în 30 de zile decizia angajatorului. Acțiunea în justiție este scutită de taxa judiciară de timbru și de timbru judiciar.Despre dreptul la concediu de risc maternal și alte facilități ale gravide-lor și viitoarelor mămici vom scrie într-o ediție viitoare a ziarului nostru.