Ce riscă arendaşii care „uită“ sau tărăgănează plata arendei

Ce riscă arendașii care „uită“ sau tărăgănează plata arendei

Arendașii care tărăgănează sau, pur și simplu, refuză să se achite de obligațiile față de proprietarii terenului agricol, pot fi executați silit. Însă, numai cu condiția ca acele contracte de arendă să fie viabile.„De trei ani mă lupt cu arendașul să-mi dea arenda, am folosit toate metodele posibile, dar m-am ales numai cu promisiuni. Am o vârstă și nu-mi permit să-l dau în judecată. Nevoia de bani mă obligă să nu-l las în pace. Profită că locuiesc în Constanța și nu mă pot deplasa toată ziua să-l caut, la telefon nu prea răspunde. Mai nou, m-a anunțat că mi-a expirat contractul de anul trecut. În afară de judecată, mai răspund oamenii ăștia în vreun fel? Din discuții, am aflat că profită de oamenii vârstnici, nu-și măsoară puterile cu proprietarii mai tineri! Z. Ion”.Alți trei frați ni s-au plâns că, după decesul mamei lor, au rămas cu șase hectare de teren agricol, care era deja arendat. Un an de zile au primit arenda, însă pentru 2012 și 2013 nu li s-a mai dat nici un ban, pe motiv că nu i-au prezentat certificatele de moștenitori, din care să rezulte că, în prezent, ei sunt proprietarii terenului: „Este corect așa ceva? Omul ăsta lucrează pământul de peste zece ani, știe al cui este. I-am spus că nu avem bani să dezbatem moștenirea, însă nu-l interesează! Chiar așa, se moștenește până și un contract de arendă?”.Titlu executoriuSituații de genul celor prezentate astăzi nu sunt, din păcate, o raritate, dimpotrivă. După cum ne-a explicat un arendaș cu state vechi, care a dorit să-i păstrăm anoni-matul, din motive lesne de înțeles, totul pornește de la faptul că foarte mulți arendatori sem-nează contractul fără ca măcar să-l citească sau să se informeze ce înseamnă un contract valabil: „Vă spun asta din experiență! Numai că mie îmi place să fiu corect și îi oblig să citească tot contractul, iar dacă le e ceva neclar, să lămurim totul. Am avut numai de câștigat, oamenii vorbesc între ei, iar când află că ești corect, vin înspre tine. Apoi, fiecare proprietar trebuie să știe că, pentru a fi valabil, con-tractul de arendare trebuie să fie înregistrat la consiliul local”. Or, când contractul de arendă îndeplinește toate condițiile cerute de lege, acesta constituie titlu executoriu, iar proprietarii pot obține executarea silită a arendașului, apelând la un executor judecătoresc, fără a mai fi nevoie să se lupte în instanță pentru drepturile lor.Contractul de arendă poate fi moștenit!Referitor la cea de-a doua problemă sesizată de cititorii noștri, avocatul Aurel Glăvan ne-a confirmat că și contractul de aren-dă poate fi moștenit, însă trebuie să fie menționat în lista cu bunurile supuse succesiunii. Așadar, pentru ca moștenitorii să poată dispune de orice bun rămas de pe urma defunctului, se impune dezbaterea succesiunii și eliberarea unui certificat de moștenitor. Revenind la cazul de astăzi, s-a înțeles că respectivul contract de arendă a fost, inițial, semnat de mama celor trei frați. Așadar, acesta putea continua și după decesul proprietarului, cu condiția ca moștenitorii cu vârsta peste 18 ani să fi comunicat arendatorului noua situație, în termen de 30 de zile de la data decesului. Apoi, să fi obținut acordul scris al arendașului. În caz contrar, contractul de arendă nu mai este valabil, iar pentru ca moștenitorii să poată semna un nou contract, trebuie să prezinte arendașului certificatele de moștenitori, deci e nevoie ca succesiunea să fie dezbătută.