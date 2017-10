Ce reguli cosmetice respectate seara

Vineri, 13 Septembrie 2013

Rutina de seară e la fel de importantă ca și cea de dimineață. Demachierea, hidratarea și îngrijirea ochilor sunt câteva dintre etapele obligatorii de urmat înainte de culcare, dacă vrei să păstrezi sănătatea și tinerețea tenului.Pentru cele mai bune rezultate și pentru a nu face rău tenului, potrivit Unica.ro, nu uita să alegi mereu produse în funcție de tipul de piele. De asemenea, ține cont și de vârstă și urmărește cu atenție ingredientele conținute de fiecare produs, ca să eviți iritațiile sau alte neplăceri.Pregătește-ți tenul pentru noapte în trei pași:Demachiază-te și îndepărtează praful cu un produs potrivit pielii tale: un gel sau o loțiune de curățare, dacă ai tenul normal, o soluție micelară sau o cremă demachiantă, dacă este sensibil, sau un gel spumant, în cazul tenului gras. Pentru ochi, mult mai potrivit decât produsul de curățare este un demachiant special în două faze, căci are formulă delicată, care nu irită. O dată sau de două ori pe săptămână, e bine să exfoliezi tenul pentru a asigura o curățare în profunzime, pentru a-i da luminozitate și a stimula regenerarea celulară. Ca să calmezi pielea, pulverizează la final apă termală.Tonifiază. Încheie curățarea cu aplicarea unei loțiuni tonice, potrivită tenului. Aceasta vine în completarea demachiantului, elimină ultimele impurități, ajută la închiderea porilor și, în funcție de ingrediente, are proprietăți calmante.Hidratează. Ca să ai o piele frumoasă și catifelată dimineața, nu uita de hidratarea de seară. În timpul somnului, când celulele se regenerează, pielea asimilează mult mai bine nutrienții din cremă. În plus, un astfel de produs are proprietăți regenerante, de protecție și, în cele mai multe cazuri, rol antiageing. Alege-l întotdeauna în funcție de vârstă.Ai grijă de conturul ochilor. Crema pentru ochi te ajută să ai o privire mai luminoasă, să diminuezi cearcănele și ridurile. În plus, aceasta hidratează și susține regenerarea celulară. Important! Pentru ochi umflați te ajută compresele reci cu ceai de mușețel, iar pentru reducerea cearcănelor, sucul de castraveți sau cel de cartofi.