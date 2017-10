Ce puneţi în trusa de urgenţă pentru Revelion?

Medicul de gardă

Ce puneți în trusa de urgență pentru Revelion?

Ştire online publicată Vineri, 30 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Voi face Revelionul cu copiii și prietenii la munte și aș vrea să știu ce trebuie să am în trusa medicală. E un moment mai altfel, mi-aș dori să intrăm fără probleme de sănătate în 2012. Vă mulțumesc pentru informații și vă doresc un An Nou excelent de sănătos!” (Mirela Diaconu).v v vEste adevărat că ingredientele Revelionului sunt distracția, excursiile, jocurile de iarnă, mesele copioase și multă, multă voie bună. Din păcate, când există probleme în privința măsurii, calea spre riscurile asupra sănătății e destul de liberă. Ce să avem la noi ca să evităm eventualele con-secințe nedorite în asemenea momente ne spune dr. Mihaela Mihai: „De regulă, oamenii se gândesc doar la abuzurile ali-mentare, însă riscurile acestei perioade nu se reduc numai la acest capitol, chiar dacă el dă tonul majorității neplăcerilor”.Trusa de sănătatePentru probleme digestive: Antiacidede tipul Maalox, Rennie, Zantac, Omez, Omeran etc. An-tidiareice: plicuri de Smecta, Furazolidon, Ercefuril, Saprosan, Imodium. Pentru durerile de burtă puteți lua și No-spa. Laxative, în caz de constipatie. Antivomitive: Metoclopramidul, Emetiralul, Torecanul etc. Antialergice: pentru alergiile alimentare în special, dar nu numai, aceste medicamente acționând pe majoritatea tipurilor de alergii: antihistaminice de tipul Claritinei, Telfastului sau Aeriusului etc. Pentru incidentele la jocurile de iarnă: fașe elastice, leucoplast, foarfece, rivanol, iod, betadină, apă oxigenată pentru rănile murdare, Diclofenac sau alte antiinflamatoare și analgetice pentru durerile musculare. Pentru răceli: Paracetamol, Ibuprofen, antipiretice (reduc febra), sunt utile de asemenea antiinflamatoarele ușoare, Saridonul etc.