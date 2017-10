Medicul de gardă

Ce probleme de sănătate ascunde herpesul

Doamnă Aura Tenea, într-adevăr, temerile dumneavoastră datorate recidivării herpesului par justificate, întrucât herpesul nu apare dacă organismul nu are o problemă. Potrivit dr. Kati Blacioti, din cadrul Clinicii Homeomed, înainte de toate, herpesul este un semn că sistemul imunitar nu este în regulă, iar organismul are carențe de fier. Totul, din cauză că o asemenea infecție este favorizată de un virus care se înmulțește și se răspândește în sânge, ducând la dezvoltarea unor răni dureroase localizate pe buze, gingii, cerul gurii sau limbă.Este bine de știut că, de regulă, acest virus pătrunde în corp prin mici fisuri sau tăieturi în piele, uneori invizibile în momentul în care se intră în contact cu o persoană infectată. De aceea, până și o simplă atingere a unui bolnav poate provoca apariția virusului. Cu toate că pacienții preferă, de multe ori, să se trateze la domiciliu cu tot felul de leacuri, puțini știu că herpesul este o infecție virală foarte contagioasă.Recidivează ușorProblema este că, odată contactat, herpesul va rămâne permanent în organism (prezent în sânge, rămâne în stare latentă în celulele nervoase). Cât privește reactivarea, aceasta se produce în urma unor dezechilibre de natură gastrică, răceli sau stări de stres, putându-se ajunge și până la trei-patru episoade într-un an. De aceea, mai ales persoanele la care herpesul recidivează, trebuie să ia legătura cu un specialist.