Medicul de gardă

Ce probleme de sănătate ascund cârceii

„Toată ziua alerg și nu mi se pare normal să-mi apară cârcei, de parcă aș sta pe scaun. Probabil că am alte probleme de la care mi se trage… Rog medicul să mă lămurească, dacă se poate și vă mulțumesc mult! Aura Trișcă“. Cârceii intră în categoria crampelor musculare. După cum ne-a explicat Dr. Sibel Demergian, medic primar recuperare, medicina fizică și balneologie în cadrul Clinicii Homeomed, cârceii se resimt, în general, la nivelul tălpilor, dar și al gambelor, coapselor, brațelor, chiar și gâtului și nu numai. Contracții foarte dureroase, involuntare ale unui mușchi sau grup de mușchi, cârceii apar, în principal, datorită carențelor de calciu, magneziu sau ca simptom al spasmofiliei, creând un disconfort maxim. Cauze. În general, de cârcei se plâng atât oamenii active, care fac un efort fizic destul de consistent, cât și cei care depășesc greutatea normală potrivită vârstei și sexului, ca și persoanele cu circulație venoasă problematică. Iar cauzele țin de mișcări prost executate, deficiențe de calciu, lipsa de oxigen și glucoză din mușchi, deshidratare, pierderea sărurilor minerale prin transpirație, încălțăminte nepotrivită, statul exagerat în picioare sau pe scaun, pozițiile ciudate ale corpului, purtarea de tocuri înalte. La vârstnici, cârceii se datorează reducerii activității zilnice și atrofierii mușchilor. Pe de altă parte, în afara faptului că sunt foarte dureroși, cârceii nu reprezintă o afecțiune severă, dar trebuie priviți ca un serios semnal de alarmă din partea organismului. În plus, crampele musculare devin foarte periculoase dacă se manifestă în momente precum șofatul, participarea la o competiție sportivă etc.