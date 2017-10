Ce „pedepse“ i-ar descuraja pe locatarii cu restanţe

Ce „pedepse“ i-ar descuraja pe locatarii cu restanțe

Având în vedere că numărul locatarilor cu întârzieri repetate la plata întreținerii este în creștere, există voci potrivit cărora o soluție pentru descurajarea acestei „metehne“ ar putea fi mărirea procentului de penalizare.Sătui să-i tot „ducă în spate” pe locatarii care și-au făcut un obicei din a nu fi la zi cu plata cheltuielilor de întreținere, Adrian Leon și Cristina Macarie consideră că ziarul nostru, pe care îl citesc de ani de zile, ar putea fi o rampă de lansare a unor propuneri menite să-i descurajeze pe locatarii care au ajuns la concluzia că merge și-așa: „Cât timp nevoiașii primesc subvenții grase de la primărie ca să-și achite întreținerea, nu văd ce justificare ar mai avea acei locatari care nici măcar nu știu care este data scadentă a plății întreținerii. Se apropie iarna și credem că a sosit momentul să ne implicăm cu adevărat în problema restanțierilor. Eu propun să se mărească procentul de penalizare, 0,2 la sută mi se pare prea mic” – este de părere Adrian Leon. „Eu știu că adunarea generală stabilește procentul penalizărilor. Ca o pedeapsă pentru restanțieri - și nu vorbesc aici de săraci lipiți pământului -, propun ca tot adunarea generală să aprobe mărirea actualului procent de penalizare, mult prea mic față de marele tupeu al eternilor restanțieri. M-ar interesa dacă și alți constănțeni sunt de acord cu ideea mea” - Cristina Macarie.Suprapenalizarea, ilegalăPentru descurajarea obiceiului de a nu plăti la timp întreținerea, întrucât sunt destui locatari cu această meteahnă, însuși legiuitorul s-a gândit la o… pedeapsă. După cum ne-a explicat Marcel Dragu, președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari, pentru întârzierea la plată a oricărei sume datorate asociației, comitetul executiv are dreptul să hotărască penalizarea cu 0,2 % (sau cât a aprobat adunarea generală!) pe suma neachitată mai mult de 30 de zile de la termenul de plată. Atenție, măsura se aplică până când penalizarea a ajuns la valoarea sumei datorate! „Cititorul dumneavoastră are dreptate, asociația de proprietari are dreptul să stabilească propriul sistemde penalizare, însă legea nu-i permite ca acesta să fie sub 0,2 % pentru fiecare zi de întârziere. Este însă foarte bine că bunii platnici nu mai tolerează situația și încearcă soluții. Puse cap la cap, din mai multe surse, este posibil ca restanțierii să înțeleagă că ei nu pot fi deasupra celorlalți locatari, care, la rândul lor, fac mari eforturi să-și plătească datoriile”.Precedent periculosPe de altă parte, șeful UAP a ținut să precizeze că neaplicarea penalităților sau găsirea altor tertipuri convenabile rău-platnicilor ar fi un precedent periculos. În plus, consecința unei îngăduințe exagerate n-ar putea fi alta decât îngroșarea numărului și așa foarte mare al restanțierilor, problemă datorită căreia unele asociații ajung să fie debranșate de la utilitățile vitale.Tipuri de penalitățiDin păcate, la această oră, asociațiile se confruntă cu două tipuri de penalizări: primul, din partea furnizorilor de utilități, care se repartizează restanțierilor proporțional cu valoarea restanței la plata cotelor de întreținere. Și al doilea, penalizări impuse de asociația de proprietari potrivit propriului sistem adoptat de adunarea generală. Locatarii trebuie să aibă în vedere că sumele încasate de asociație din penalități sunt venituri ale acesteia, se contabilizează într-un fond special folosit numai pentru plata unor eventuale penalități calculate de furnizori sau pentru reparații sau îmbunătățiri de interes comun.Cât privește lista cu propunerile de „pedepse” pentru restanțieri, aceasta rămâne deschisă!