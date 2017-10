Ce păţeşti dacă demisionezi la nervi?

Ce pățești dacă demisionezi la nervi?

Arunci furios cererea de demisie pe masa șefului, apoi îi trântești ușa-n nas! Știi că, procedând astfel, devii propriul tău inamic?Prin demisie se înțelege actul unilateral de voință a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz, în funcție de contract.Nu puține sunt cazurile când se demisionează la nervi, pe fondul acumulării unor conflicte. Convins că este dreptul lui sacru să dea bir cu fugiții când are chef, salariatul aruncă furios demisia pe biroul șefului, apoi îi trântește ușa în nas, fără să se gândească la consecințe, pe care este clar că nu le cunoaște, din moment ce procedează astfel.„Din moment ce demisia este o hotărâre a salariatului, nu înțeleg de ce mai trebuie aprobată de șef? S-a întâmplat așa: după o ceartă, l-am anunțat pe șef că-mi dau demisia, el și-a cerut scuze și mi-a spus să-mi văd de treabă, toți colegii au văzut faza. Figura s-a repetat după câteva luni, iar ne-am certat, iar am scris cererea, însă a refuzat din nou să mi-o semneze, chipurile mi-a mai dat o șansă. A treia oară, după ce mi-a reproșat, pentru a mia oară, că sunt brânză bună în burduf de câine, iar m-am enervat, i-am spus că am demisionat și nu m-am mai uitat în urmă. Acum, mă trezesc dată în judecată pe motiv de preaviz. Dacă legea îmi dă dreptul să plec când vreau fără aprobarea șefului, așa mi s-a spus de la Personal, pe ce bază se face acest abuz? – se întreabă Claudia Cornea, care consideră că ea ar trebui să dea firma în judecată pentru abuz, nicidecum invers.v v vStimată doamnă Cornea, când este vorba despre lucruri atât de serioase și importante pentru soarta profesională a fiecăruia, specialista în Resurse Umane, Manuela Marcu apreciază că nervii trebuie lăsați de-o parte și să se acționeze potrivit legii. Ce s-ar întâmpla dacă fiecare ar dispărea în acest mod de la locul de muncă? Fără doar și poate, demisia este un act unilateral și nimeni nu vă poate obliga să continuați activitatea într-un anume loc dacă nu vă doriți asta. Chiar și în aceste condiții, angajatul nu trebuie să transforme acest avantaj al legii în propriul dușman.Ce faci dacă șeful îți refuză demisia?Pe de o parte, legea obligă ca demisia să fie formulată în scris, această formă fiind una de validitate. Cât privește demisia verbală sau tacită, acestea nu au valoare legală.Pe de altă parte, referitor la refu-zul angajatorului de a lua act de cererea de demisie a unui angajat, în legislația muncii, nu numai că se prevede expres obligația angajatorului de a înregistra această notificare, dar este reglementată ca fiind contravenție fapta care nu respectă aceste prevederi. Mai mult, această contravenție este sancționată cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei. „În astfel de situații, este vorba despre două reglementări favora-bile salariaților: prima are rolul de a clarifica obligația, de altfel exis-tentă și înainte de modificarea Codului Muncii, iar a doua, de a recunoaște pericolul social al faptei, considerată un abuz. Este păcat ca din neștiință, angajatul să nu profite de acest atu. Tocmai de aceea refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă, cu condiția să dispună de ele”.Scrisoarea recomandatăSpecialista atrage însă atenția că atâta vreme cât orice mijloc de probă, de regulă, este „selectabil” de către instanțele judecătorești în sensul că acestea nu prea acceptă proba cu martorii salariați pe motivul (probabil, întemeiat) că ei ar putea fi supuși unor presiuni din partea angajatorului pentru a fi părtinitori, ideal este ca angajatul aflat în situații de genul celei prezentate astăzi să trimită conducerii firmei, printr-o scrisoare reco-mandată, cererea de demisie. Asta, numai în condițiile în care angajatorul a renunțat total la preaviz. Pe de altă parte, în cazul încetării contractului de muncă prin demisie, demisionarul nu mai beneficiază de indemnizația de șomaj.