Ce păţesc cei care angajează minori

Ce pățesc cei care angajează minori

„Am un nepot de 16 ani și trei luni care s-a angajat, au mari probleme cu banii. Problema e că șeful nu s-a ținut de cuvânt și a început să-l pună la munci grele, pe motiv că se mișcă mai repede, fiind slăbuț. Băiatul a slăbit și mai tare… vrem să știm dacă e corect, are nevoie de bani, nu poate să renunțe. Vă mulțumesc pentru înțelegere, Ioana B.”Închisoare de la unu la trei aniAngajatorii care, la încadrarea în muncă a minorilor, nu respectă condițiile cerute de lege privind vârsta sau îi folosesc pentru prestarea unor activități cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor tocmai au comis o infracțiune, care se pedepsește cu închisoare de la unu la trei ani. Potrivit specialistei în probleme de muncă, Mihaela Crivea, legea este necruțătoare când la mijloc sunt angajați minori.Cât privește vârsta la care o persoană are voie să se încadreze în muncă, aceasta este 16 ani. Referitor la angajarea în locuri de muncă grele, periculoase ori vătămătoare, aceasta este legală numai după împlinirea vârstei de 18 ani.FacilitățiÎn plus, pentru angajații sub 18 ani, legea prevede o serie de facilități, precum acordarea unei pauze de masă de minimum 30 de minute, dacă muncește mai mult de patru ore și jumătate. De asemenea, și durata concediului este de cel puțin 23 de zile. Așadar, riscurile pentru angajatorii care nu respectă drepturile minorilor sunt maxime.