Ce obligaţii mai au locatarii faţă de „puşculiţa“ asociaţiei

Ce obligații mai au locatarii față de „pușculița“ asociației

Perceput ca un fel de pușculiță a asociației, alimentată de toți locatarii în vederea plăților la timp către furnizori, fondul de rulment este, pentru unii locatari, o chestiune facultativă. Drept pedeapsă, unele asociații condiționează plata altor cheltuieli de achitare a acestei obligații, ceea ce naște serioase conflicte.Una-i una, alta-i alta! Mai exact, condiționarea încasării, de exemplu, a cheltuielilor de întreținere din cauză că un locatar nu este la zi cu fondul de rul-ment sau indiferent de motiv, este o practică abuzivă. Președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari, Marcel Dragu, ne-a explicat că regle-mentările privind funcționarea asociațiilor îi permit proprietarului să plătească în ce ordine poate. De asemenea, orice locatar are posibilitatea să plătească și în mai multe rate, cu condiția să se încadreze în termenul stabilit, încât să nu riște penalități.Mai mulți cititori au dorit să atragă atenția că, în realitate, lucrurile nu stau chiar așa, iar unele asociații, de teama creării unor precedente păbugoase pentru „pușculița” asociației, merg până acolo încât refuză să încaseze cheltuielile lunare aferente întreținerii și alte obligații comune dacă nu se plătește, în același timp, și suma aferentă fondului de rulment:„După mine, fondul de rulment este ca o pușculiță într-o casă, când ai, pui bani acolo, când nu ai, nu pui… Tot așa am dat și eu mereu bani la fondul de rulment. Din cauza unor probleme de sănătate, toți banii mei s-au dus pe medicamente… și am o gaură în fondul de rulment. Problema e că nu mi se mai iau banii pe întreținere până nu completez fondul ăsta. Asta e directiva președintelui de asociație, zice el, ca să nu facă și alții la fel… La mine nu e rea voință, pur și simplu nu-mi permit acum să plătesc, dar sper ca din toamnă să rezolv... Tot ce vreau e să mi se primească întreținerea, ca să nu adun penalități. N-aș vrea să merg cu reclamații pe la poliție, primărie, Guvern, Președinție! Trăim în același bloc, ne vedem fețele în fiecare zi și n-ar da bine nici pentru mine să dau sfoară în țară! Dar nici de fraier nu vreau să fiu luat!” – ni s-a plâns un locatar care nu cere decât o amânare a plății, nicidecum o scutire, cum a fost percepută situația lui. „Întreținerea intră în același cont cu fondul de rulment?” (Irina Neagoe). „Dacă sunt pe minus cu fondul de rulment, trebuie să plătesc penalități, ca la întreținere?” (D. Mara).„Nu pune fiecare cât vrea!“Chiar dacă unii cred că valoarea fondului de rulment este stabilită de președinte, potrivit legii, fondul de rulment trebuie să fie egal cu valoarea obligațiilor lunare la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari din anul calendaristic precedent. Practic, fiecare pro-prietar beneficiază de propriul fond de rulment pentru acoperirea cheltuielilor curente. Nu sunt bani nici pentru pușculița asociației, nici a președintelui, nici a altor colocatari.Pe ce se duce fondul de rulmentNu doar cuantumul, ci și destinația fondului de rulment nu se află la cheremul președintelui, legea funcționării asociațiilor de proprietari obligând ca acești bani să fie folosiți numai pentru achitarea la termen a facturilor curente, aferente consumurilor lunii anterioare. De aceea, trebuie să fie reîntregit lunar, prin încasarea cotelor de contribuție afișate pe lista de plată a lunii în curs.În situații de condiționare a plății întreținerii de fondul de rulment, șeful UAP recomandă ca locatarii afectați să ceară președintelui contul asociației, căci altfel riscă să ajungă restanțieri. Dacă nu li se dă numărul de cont, ar trebui să meargă în audiență ori să depună o plângere scrisă la Serviciul pentru îndrumarea asociațiilor de proprietari din cadrul primăriei.