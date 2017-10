Ce nu trebuie să cumperi de la second hand

Mai ales în vremuri de criză, magazinele second-hand, unde găsești tot ce-ți trece prin cap, sunt locul de unde multe persoane achiziționează o serie de bunuri. Atenție, însă! Există obiecte pe care nu ar trebui să le cumperi, oricâtă nevoie ai de ele. În același timp, trebuie să știi că există produse la mâna a doua pe care ar trebui să le vânezi pentru a economisi bani.Saltele și lenjerie de pat. Cele second-hand pot fi pline de acarieni și bacterii. În plus, chiar și saltelele cu adevărat bune au o durată de viață de 8-10 ani. Este foarte greu de apreciat cât de veche este o saltea de pat deja folosită.Costume de baie și lenjerie. Gândul că o altă persoană a purtat slipul sau bichinii pe care îi vezi acum în magazinele second-hand nu este deloc reconfortant. Dimpotrivă. Este absolut obligatoriu să cumperi lenjerie intimă nouă.Produse de machiaj. Produsele de machiaj deja utilizate sunt un teren propice pentru bacterii. În plus, e greu de crezut că mai au termenul de valabilitate „în regulă”.Pantofi. Încălțămintea uzată nu este doar incomodă, dar poate provoca tot felul de probleme de sănătate. Materialul uzat îți poate produse bătături sau afecțiuni ale pielii.Pălării. Este foarte posibil ca pălăriile să nu fi fost curățate în interior înainte de a fi scoase la vânzare. Dacă ai cumpărat o pălărie second-hand, riști să te alegi cu infecții ale pielii scalpului.Mobilier pentru copii. Mobilierul pentru copii, în special leagănele, dar și pătuțurile pot fi un pericol pentru siguranța celui mic. Sistemele de prindere, îmbinările, accesoriile pot fi defecte. Nu ai de unde să știi dacă acel produs nu a fost reparat de câteva ori până să fie scos la vânzare.Obiecte pentru animalele de companie. Petele vechi și mirosurile specifice animalelor sunt foarte greu de înlăturat. Jucăriile second-hand destinate câinilor și pisicilor pot fi pline de microbi și riști ca animalul tău să se îmbolnăvească.Ce poți lua cu încredere!Produse electrice și electrocasnice. O mașină de spălat, un frigider, un aspirator, un MP3 Player sau un DVD sunt produse pe care le poți cumpăra la second-hand, dar numai dacă respecți câteva reguli esențiale. Vânzătorul trebuie să-ți garanteze faptul că produsele sunt în stare foarte bună de funcționare. Probează-le înainte de a da banii! Vezi care este starea lor de uzură și, eventual, cumpără din magazine specializate care oferă garanție și suport tehnic.Bijuterii. În ceea ce privește bijuteriile, dacă te decizi să achiziționezi produse second-hand este bine să verifici cu mare atenție autenticitatea metalului din care sunt confecționate! Atenție să nu cumperi tinichele!Biciclete. Dacă nu ești un împătimit al sportului, nu este cazul să dai sume foarte mari de bani pe o bicicletă nouă. Poți cumpăra una la mâna a doua pe care s-o folosești în plimbările ușoare din weekend.Cort pentru vacanță. Prețurile corturilor sunt destul de mari, dacă dorești un produs nou și de la o firmă consacrată. Însă, dacă îl cumperi la mâna a doua vei ieși mult mai ieftin. Este adevărat, trebuie să fii foarte atent la micile detalii: cusături, fermoare, capse și alte accesorii.