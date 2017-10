Ce nu se trece în contractul de muncă

„Aștept de câteva zile să semnez contractul de muncă. Doamna de la Personal m-a avertizat că trebuie să semnez și un angajament precum că n-o să plec din firmă măcar trei ani, că s-au săturat să tot angajeze, apoi să le plece oamenii. Treaba asta m-a pus pe gânduri și de aceea m-am gândit că mă puteți ajuta cu niște sfaturi. Dacă semnez ce vor ei, ce risc?” - ne-a întrebat o cititoare, speriată că ar putea fi vorba despre o capcană. v v vOricât de mult ar înțelege un angajat nevoile firmei, el nu trebuie să semneze contractul de muncă în necunoștință de cauză, căci există riscul de a cădea în propria capcană. Mai bine ar fi să se informeze dinainte ce anume nu are voie un angajator să men-ționeze în contractele de muncă individuale ale angajaților. După cum ne-a explicat specialista în probleme de muncă, Mihaela Crivea, există câteva clauze care nu trebuie să apară într-un contract de muncă. Acestea sunt următoarele: 1) Clauza prin care salariatul s-ar obliga să nu părăsească unitatea un anumit număr de ani, condiție interzisă din cauză că încalcă principiul libertății muncii. 2) Clauze de exclusivitate, prin care salariații s-ar obliga să nu lucreze la niciun alt angajator în timpul liber (cumulul de funcții), condiție care nu trebuie confundată cu clauza de necon-curență. 3) Clauze de concediere la cererea salariaților sau prin care s-ar interzice demisia, s-ar restrân-ge dreptul la grevă sau care ar diminua dreptul salariaților de a solicita despăgubiri etc. 4) Clauza penală prin care se tinde la agravarea răspunderii patrimoniale a salariatului.Ar fi de preferat ca, înainte de semnare, contractul să fie analizat și explicat de un jurist.