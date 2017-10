Ce nu se recomandă să faci de Anul Nou

Ştire online publicată Marţi, 30 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Vrem nu vrem, am moștenit câteva tradiții, obiceiuri, poate chiar superstiții, considerați-le cum vreți, în legătură cu ceea ce nu este bine să facem de Anul Nou, pe motiv că ar aduce ghinion. Iată câteva dintre acestea:1. Să spargeți ceva, să plângeți sau să strănutați în noaptea de Revelion sau în prima zi din an.2. Să intrați în noul an cu datorii sau fără bani la voi; de asemenea, nu este bine să împrumutați bani sau alte lucruri.3. Să se agațe calendarul pe perete înainte ca Anul nou să înceapă ori să se întoarcă fila înainte ca ziua sau luna să se încheie.4. Să aruncați lucruri din casă în prima zi de an nou, inclusiv gunoiul.5. Să gătiți sau să consumați mâncare din carne de pasăre, în noaptea de Revelion; se spune că norocul se risipește, așa cum găina scormonește și împrăștie pământul.6. Să dormiți mult de 1 ianuarie; se spune că de Sfântul Vasile, cine doarme mult va fi somnoros tot anul.7. Să măturați ori să adunați grâu sau orez.Obiceiuri moderne: Noaptea de Revelion trebuie petrecută cu zgomot, pentru alungarea spiritelor rele; dacă doriți să aveți succes la locul de muncă, este bine ca în prima zi a anului să faceți ceva în legătură cu ocupația.