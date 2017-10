Veterinarul pe recepție

Ce nu are voie să mănânce un câine

„De când s-au copt strugurii, câinele nostru e primul care vrea să fie servit, iar dacă nu-i dai, devine agitat. Problema e că după ce-i mănâncă, i se face rău. Or fi strugurii de vină? Marcela Titu”.v v vDoamnă Titu, este foarte posibil ca strugurii să fie de vină pentru stările animalului, căci după cum ne-a explicat medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu, printre alimentele care pot îmbolnăvi câinele se află și strugurii, ca și carnea crudă, oasele de pui, ceapa etc. Ca să nu mai spunem că, de exemplu, de la o banală bucățică de ciocolată, câinele își poate lua adio de la viață. Pentru a se evita aceste riscuri, stăpânii ar trebui să știe ce nu are voie să consume animalul său de companie. Totul, din cauză că metabolismul câinilor este diferit de cel al omului, iar dacă mănâncă ce nu trebuie, animalele nu riscă doar indigestii, ci chiar moartea.Alimente de evitat: băuturile alcoolice, din cauză că pot provoca intoxicații, comă sau chiar moartea. Alimente care conțin ceapă, oasele de pește, pui, porc, iepure, mâncarea pentru pisici (are prea multe proteine și grăsimi), cafeaua, ceaiul, ciocolata sau orice alt produs pe bază de cofeină (afectează sistemul nervos și inima, fiind toxică pentru câine), uleiul de la prăjeli, prea mult ficat, ciupercile, usturoiul, sâmburii de caise, prunele, piersicile, peștele crud (uneori produce moartea), sarea în cantități mari, dulciurile (favorizează diabetul, problemele dentare, obezitatea) și, în general, resturile de la masă.