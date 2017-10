Ce neajunsuri are cuptorul cu microunde

Ştire online publicată Vineri, 04 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Îl folosim, unii dintre noi, zi de zi, dar nu toți știm că are efecte negative atât asupra alimentelor încălzite, cât și asupra organismului uman. Specialiștii atrag atenția că nu este vorba numai de reducerea valorii nutritive a alimentelor, ci și de distrugerea unor substanțe alimentare care ar putea fi răspunzătoare de unele cancere. Iată câteva din neajunsurilor cuptorului cu microunde, potrivit Click sănătate:1. Afectează calitățile nutritive ale alimentelor. În urma a numeroase cercetări, specialiștii au ajuns la concluzia că microundele cauzează scăderi semnificative în conținutul nutritiv al tuturor produselor alimentare studiate. Cele mai importante constatari: se pierd vitaminele și mineralele (în fiecare produs testat a scăzut biodisponibilitatea următorilor nutrienți vitali: vitamina B complex, Vitamina C, E și minerale esențiale; se reduce din capacitatea fructelor și legumelor de a regla tranzitul intestinal, prin degradarea de alcaloizi, glucozide, alactozide și nitrilozide din fibrele vegetale; se distruge valoarea nutritivă a nucleoproteinelor din carne. În general, s-a dovedit dezintegrarea tuturor alimentelor testate.2. Încălzirea cărnii determină apariția dnitrosodietanolaminei, cunoscută ca agent cauzator al cancerului. Compușii biomoleculari din proteine sunt degradați, se creează un efect de legătură între mâncarea încălzită sau preparată la cuptorul cu microunde și orice radiație atmosferică existentă, ceea ce duce la creșterea saturației în particule alfa și beta a mâncării respective.3. Laptele și cerealele încălzite în cuptor devin nocive prin hidroliza proteinelor care se găsesc în acestea produse. Microundele folosite pentru dezghețarea alimentelor congelate alterează catabolismul glucozidelor și galactozidelor care se află în aceste alimente.Alte neajunsuri: a.Tulburări în funcționarea sistemului digestiv, prin alterarea substanțelor elementare ale alimentelor supuse procesului de încălzire cu microunde. b. Tulburări și la nivelul sistemului limfatic (datorită modificărilor chimice ale alimentelor), care duc la degenerări în ceea ce privește capacitatea organismului de a se proteja împotriva apariției anumitor celule canceroase. c. Crește incidența cancerului de stomac și a celui intestinal, prin substanțele chimice eliberate din alimente prin expunerea la microunde. d. Degenerare gradată a funcțiilor digestive și excretorii. Distrugere generalizată în celulele din țesuturile periferice.