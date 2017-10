Pachete cu nervi și imagini jenante - cadouri marca Polaris

Ce mizerie!!!

Munții uriași de zăpadă deja înnegrită, care... mușcă zdravăn din marile bulevarde constănțene, și nu numai, îi obligă pe șoferi să facă slalomuri disperate pe șosele. După cum ea însăși se prezintă pe pagina de internet, SC Polaris M. Holding SRL Constanța este una dintre cele mai importante firme din țară pe domeniul salubrizare, depoluare și activități similare, cu peste un milion de beneficiari ai serviciilor sale, atât în Constanța, cât și Eforie, Năvodari, Mangalia, dar și în alte orașe din țară. Casă mare, treabă multă... Deși fericiți că au în oraș o firmă de un asemenea calibru, constănțenii care ni s-au adresat nu înțeleg de ce până și un astfel de prestator nu-și face treaba până la capăt: „În toamnă, am văzut la un post TV local cum ni se promitea că n-o să mai fie probleme cu străzi blocate cu munți de zăpadă sau cu poleiul. Apoi se făcea anunțul important, prin care constănțenii eram asigurați că primăria are cu firma de salubrizare Polaris un contract de deszăpezire și încărcare a zăpezii de pe arterele de circulație ale Constanței. Circul mult cu mașina prin oraș, normal, m-am bucurat, era prin octombrie-noiembrie când să făcea anunțul ăsta. Suntem în decembrie și după numai o ninsoare, pachete doldora cu nervi și o imagine de toată jena, cu asta ne cadorisește Polaris-ul de Crăciun!” – ni s-a plâns Valentin Aftenie (38 ani), care apreciază că astfel de situații nu se pot bucura nici măcar de o minimă circumstanță atenuantă. „Dacă marile bulevarde arată așa!...“ Andreea Moroianu (36 ani), nici măcar nu-și face iluzii că… străzile laterale sau cele din cartiere, cititoarea noastră ar putea conta în ochii celor care și-au asumat obligația să deszăpezească acest oraș: „Se văd și din avion munții hidoși, mizerabili, de zăpadă înnegrită. Problema nu e doar de imagine! Ca șoferi, simțim pe pielea noastră cum e să circuli în slalom, pe un carosabil umed, pe alocuri cu gheață, mai ales noaptea. Ca pieton, mai ales dacă stai în cartier, e ceva de groază, nu curăță nimeni! Cred că ne-am putea uni ca să-i dăm în judecată pe cei care primesc bani din contractele astea. Eu, de exemplu, dacă nu-mi respect obligațiile din contractul de muncă sunt dată afară sau penalizată. Ei de ce n-ar fi? Este criză și nu ne permitem să plătim pentru servicii care nu se fac și, pe deasupra, să ne mai stricăm și mașinile sau să ne împotmolim în obstacolele astea uriașe de zăpadă. Cred că cei cu controlul ar trebui să-i ia la bani mărunți pe răspunzătorii de situația asta, așa cum suntem și noi luați când e vorba de impozite și taxe, de penalizări și penalități la penalizări. Pe noi nu ne scutește nimeni de la plată, nici nu are cine să ne apere interesele, că doar tatăl nostru - primarul, se scaldă prin țări calde, ce răspun-dere ar avea față de noi?”. „Se gripează repede oamenii ăștia!“ „Stau în zona Far, nu mai spun de munții de zăpadă care au început să se topească, probleme avem și cu gunoiul – ni s-au plâns A. Ilie și F. D. După numai atâtica ninsoare, cei de la Polaris n-au venit să-l ridice joia trecută (n.n. - 16 decembrie), cum era graficul, ci abia ieri (n.n. - 21 decembrie). Se gripează repede oamenii ăștia! Nu înțeleg de ce Primăria nu este mai exigentă cu Polaris-ul, că și în iarna trecută au fost probleme!” „Muncim noaptea!“ De la Serviciul Dispecerat din cadrul SC Polaris SRL am aflat și motivele acestei stări de lucruri: faptul că orașul este mare, iar grămezile de zăpadă se transpor-tă numai în cursul nopții!