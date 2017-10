Ce minuni face banalul hrean

Ştire online publicată Marţi, 04 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă ai nevoie de un leac care să te apere de crizele reumatice, să te energizeze, să te apere de răceli, de migrene sau de afecțiuni respiratorii, hreanul este ceea ce cauți. Potrivit Click sănătate, tot hreanul este cel care te apără și de supărătoarea sinuzită. S-a ajuns la concluzia că rădăcina este partea cea mai valoroasă a hreanului nu numai din punct de vedere gastronomic, ci și medicinal. Cercetările au arătat că este foarte bogată în substanțe active: vitamine (în special vitamina C și complexul B), săruri minerale, acizi, substanțe antibiotice naturale, enzime, fitohormoni, uleiuri volatile și peroxidază, o substanță antioxidantă foarte valoroasă. Iată, așadar, ce minuni face banalul hrean:Efect revigorantHreanul este un condiment valoros, contribuind la revigorarea organismului. Datorită compoziției chimice, acțiunea sa de tonifiere este de lungă durată. De aceea, terapia cu hrean este indicată în combaterea oboselii cronice. Dacă vrei să-ți refaci forțele, un preparat pe bază de hrean are efect revigorant și, în plus, îți crește și capacitatea de concentrare. Spală foarte bine 12 ouă, pune-le într-un vas (cu coajă cu tot), iar deasupra toarnă sucul stors de la 12 lămâi. După opt ore, scoate ouăle din acest suc, sparge-le și amestecă-le bine, apoi pune-le din nou în vasul care conține sucul de lămâie, în care adaugi 1 kg de hrean curățat și dat pe răzătoare, 1 litru de țuică tare naturală, 1 kg de miere.Acest amestec îl pui la macerat într-un vas acoperit, iar după nouă zile poți să începi tratamentul. Trebuie să iei câte trei linguri, după mesele principale. După o pauză de 30 de zile, poți să repeți terapia.Maceratul este bun pentru astmaticiIuțeala rădăcinii are efecte binefăcătoare în afecțiuni precum astmul, reumatismul, guta, bronșita, litiaza urinară și leucoreea. Dai pe răzătoarea mică zece rădăcini de hrean și le pui într-un borcan până se umple o treime. Restul îl completezi cu alcool alb alimentar de 80 de grade. Lași amestecul să se macereze timp de opt zile, apoi strecori conținutul. Din acest remediu poți să iei câte o jumătate de linguriță de trei-patru ori pe zi. Extern, tinctura obținută se poate folosi sub formă de compresă în caz de reumatism, plăgi (răni), pentru că este foarte eficientă.Combate sinuzita și bronșitaPentru a scăpa de necazurile create de sinuzită, se folosesc cataplasme cu hrean pe zona frunții. Practic, două lingurițe cu hrean ras se pun pe o pânză care se aplică pe frunte. Nasul se desfundă la scurt timp, elimină secrețiile, curățând astfel căile respiratorii. Această terapie, cu efecte imediate, trebuie să fie continuată câte cinci zile la rând.Specialiștii recomandă hreanul în tratamentul, bronșitei cronice și în afecțiuni ale căilor respiratorii, cum ar fi cele pulmonare, deoarece are efecte antibiotice puternice, expectorante și bronhodilatatoare. Dai pe răzătoare o rădăcină de hrean și adaugi patru liguri de miere.Lași 30 de minute să se macereze, apoi strecori bine sucul și-l fierbi cu zece linguri de apă.După ce a fiert, strecori fiertura, o lași să se răcească, apoi o amesteci cu siropul crud. Din acest leac se iau câte trei linguri pe zi.Hreanul ras, pentru stomacDigestia lentă și gastrita hipoacidă se tratează în mod eficient cu câte două-trei linguri de hrean ras care se consumă în timpul meselor principale. Tratamentul trebuie urmat cel puțin 21 de zile.