Ce medicamente să aveţi la îndemână de Anul Nou

Ce medicamente să aveți la îndemână de Anul Nou

Cu toate că majoritatea probleme-lor de sănătate din perioada sărbătorilor de iarnă se datorează exceselor alimentare, dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center a ținut să atragă atenția că riscurile acestei periode nu se limitează numai la problemele de natură digestivă. De aceea, pentru a fi în formă maximă de sărbători, oriunde ne-am aflat, acasă, la restaurant, la munte etc., este bine să avem asupra noastră o trusă cu medicamente de prim ajutor.Pentru probleme digestive: Omez, Omeran, antiacide gen Maalox, Rennie, Zantac etc. Antidiareice: plicuri de Smecta, Furazolidon, Ercefuril, Saprosan, Imodium. Pentru durerile de burtă puteți lua și No-spa. Laxative, în caz de constipatie. Antivomitive: Metoclopramidul, Emetiralul, Torecanul etc.Antialergice. Pentru alergiile alimentare în special, dar nu numai: antihistaminice de tipul Claritinei, Telfastului sau Aeriusului etc. Pentru incidentele la jocurile de iarnă: leucoplast, fașe elastice, foarfece, rivanol, iod, betadină, apă oxigenată pentru rănile murdare, Diclofenac sau alte antiinflamatoare și analgetice pentru durerile musculare.Împotriva răcelii: Paracetamol, Ibuprofen, antipiretice (reduc febra), Saridon, antiinflamatoare ușoare.