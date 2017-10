Ce măsuri ne luăm când împrumutăm o rudă

De câte ori nu ni se întâmplă ca o rudă, mai mult sau mai puțin apropiată, să ne ceară bani cu împrumut, fără să ne luăm o măsură asiguratorie, fie și mi-nimă, pentru a evita eventualele probleme privind restituirea sumelor împrumutate? Într-o asemenea situație se află și Marina Popescu: „Nu pot s-o refuz pe mătușa soțului meu, dacă tot am bani, vreau s-o împrumut. Problema e că nu se știe nicio-dată, rude, rude, dar brânza e pe bani, nu vreau să rămân cu buza umflată, nu e vorba de puțini bani. Plus că m-am fript o dată, cu o altă rudă, care a uitat să-mi dea banii înapoi, a plecat din țară, așa a rămas… Ce dovadă îmi trebuie, înțelegerea verbală nu ajunge?”.v v vCelor care se angajează în astfel de tranzacții, indiferent dacă împrumuturile se fac între rude sau între persoane străine, consilierul juridic Carmen Gigică le recomandă să nu ignore procedura legală, care i-ar scuti pe parcurs de necazuri, adică încheierea unui act scris, autentificat prin notariat.Este adevărat că la împru-muturile între rude, dacă intervin probleme cu restituirea acestora, se îngăduie și administrarea probei cu martori în situația în care există un început de dovadă scrisă sau dacă între părți există asemenea raporturi de rudenie sau de altă natură, care să fi împiedicat preconstituirea unui act scris. Totuși, dovada îm-prumuturilor nu se poate face decât prin act notarial autentic sau prin act sub semnătură privată.