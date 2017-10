Ce mare ţeapă se poate întâmpla oricui, oricând…

Ce mare țeapă se poate întâmpla oricui, oricând…

Îmbrăcați elegant, cu diplomatul în mână sau deghizați în tot felul de meseriași, sunt persoane care nu au niciun scrupul când vine vorba să le mai tragă câte o țeapă oamenilor de bună credință, care apelează la serviciile lor.De ani de zile, realitatea demonstrează că drumul de la buna credință până la păcăleală în toată regula este extrem de scurt. Iar cazurile de țepe trase de zugravi sau de tot felul de alți meseriași de care, la un moment dat, oricine ar putea avea nevoie, sunt de notorietate. Din păcate, vina pentru aceste situații o poartă, în primul rând, clienții, care acceptă să le intre în casă oameni cărora, de multe ori, abia le cunosc prenumele. Cât privește identificarea meșterilor cu un act de identitate sau semnarea unui contract pentru serviciile ce urmează a fi prestate, arareori se întâmplă asta. Paradoxal, deși se știe că niciun zugrav nu începe lucrarea înainte de a primi un avans consistent din suma totală negociată, atunci când bat palma, clientul nu îndrăznește să ceară o chitanță sau o altă dovadă că a făcut acea plată. În aceste condiții, nu e de mirare de ce atâția oameni rămân cu casa vraiște, în așteptarea zugravilor dispăruți, dar și cu o mare pagubă la portofel. Iar cazul prezentat în continuare confirmă această realitate dură.„Un prieten mi-a recomandat niște zugravi, recomandați de un amic al lui… L-a prezentat pe șeful lor pe numele mic, nu l-a interesat numele de familie și nici eu nu mi-am pus problema. Treaba e că acum mai bine de o lună ne-am înțeles pe 9.000 de lei pe zugrăveli, faianță, gresie etc. și le-am dat 5.000 avans, altfel nu se apucau de treabă. Și-au adus o grămadă de scule, două scări mari… au început lucrarea, două zile au fost harnici, după care au dispărut și nici la telefon nu răspunde șeful lor. Probabil profită că soțul muncește afară. Acum îmi dau seama de ce îmi tot spuneau că și-au luat scule scumpe, ca să nu cad la bănuieli dacă nu vin câteva zile. Fiul meu a apucat să facă o poză ca amintire din timpul șantierului. Necazul e că au trecut două săptămâni, am tot sperat să se întoarcă măcar să-și ia sculele. Dacă fac reclamație la poliție, se ia drept probă poza? M-am gândit să mai recuperez din pagubă și să le vând sculele, scările… nu știu ce să fac, sunt disperată!”.Clienții încurajează țepeleLegal, corect și neriscant ar fi ca echipa de zugravi să fie anga-jată pentru lucrările respective pe baza unui contract, căci neproce-dând așa, meseriașii se eschivează de la plata impozitului datorat statului. Din păcate, în 99 la sută din cazuri se colaborează la mica înțelegere, mizându-se pe buna credință, deși astfel de înșelăciuni nu sunt deloc rare.Fotografia, ca probăReferitor la cazul de astăzi, avocatul ne-a confirmat că poza respectivă poate fi utilizată drept probă în instanță, dacă se ajunge la proces, atâta timp cât există și imagini clare cu unul dintre zugravi. Însă, de preferat ar fi ca în astfel de fotografii să fie evidențiați toți meseriașii respectivi. Pe de altă parte, ideal ar fi ca păgubiții să aibă măcar un martor, care să le susțină afirmațiile.Sculele, spre păstrareCât privește ideea vinderii sculelor lăsate de zugravi la domiciliul clientului, avocatul o respinge categoric, precizând că soluția ideală este ca acestea să fie păstrate în bună stare până la întoarcerea zugravilor: „Oamenii și-ar complica și mai mult situația dacă ar vinde acele scule. În primul rând, acestea nu au fost predate cuiva pe bază de proces-verbal, ceea ce îi poate determina pe meșteri să invoce o valoarea foarte mare a ustensilelor. Mai mult, nici clienții nu au cum să le facă o evaluare corectă”.Măsuri la îndemânăAstfel de păcăleli ar putea fi evitate dacă toți clienții și-ar lua cele mai elementare măsuri de precauție. Iar identificarea măcar a unui membru al echipei de zugravi sau orice alt gen de meseriași este suficientă pentru ca, în situația nefinalizării lucrărilor conform înțelegerii, acesta să poată fi reclamat la poliție: „Chiar nu este loc de jenă când este vorba de a aduce, până la urmă, niște oameni străini în casă și de a le plăti avansuri considerabile de bani. Să fie cerut actul de identitate, clientul să noteze datele, ca să știe cu cine are de-a face. N-ar fi rău nici să-i fotografieze muncind în casă ori să noteze numărul de înmatriculare al mașinii cu care se deplasează. Toate aceste măsuri, plus un martor, îi vor permite clientului să ceară despăgubiri în instanță etc. Altfel, pe vorbe, riști să rămâi cu paguba. Vorba proverbului «Prinde orbul, scoate-i ochii!»“.Din păcate, cu toate că oamenii legii avertizează pe toate căile posibile că mișună printre noi, și cu atât mai mult vara, când sezonul estival aduce multă lume pestriță la Constanța, tot felul de persoane specializate în înșelăciuni, foarte mulți români continuă să le cadă în plasă, mizând doar pe buna credință.