Medicul de gardă

„Ce înseamnă o lucrare dentară fixă?“

„La sfârșitul anului trecut am fost la dentist, mi-a făcut atunci o lucrare fixă, așa mi-a spus. Acum am dureri în zona cu lucrarea și mi-e teamă că trebuie s-o iau de la capăt și cu neplăcerile, și cu cheltuiala, de fapt, marea pro-blemă. Prin amabilitatea dum-neavoastră și ca cititoare a ziarului Cuget Liber, mi-aș dori să aflu de la un specialist cu răbdare ce înseamnă lucrare dentară fixă și ce-mi recomandă în situația mea? Vă mulțumesc, Maria Pavel”.v v vCe înseamnă, de fapt, o lucrare fixă? Dr. Ioan Mușat, medic primar medicină dentară, ne-a explicat că o lucrare fixă poate fi formată din doi dinți-stâlpi, ce delimitează locul uneia sau al mai multor extracții și corpul de punte (unul sau mai mulți elemenți). Ulterior, acești doi dinți-stâlpi, pe parcursul a două-trei ședințe, vor fi devitalizați, șlefuiți și ampren-tați.Dacă, de exemplu, un pacient face o astfel de lucrare, dar, după un timp de la efectuarea ei, acuză dureri sau o jenă în timpul masticației, el trebuie să consulte medicul dentist. Acesta, în prima fază, va examina lucrarea res-pectivă, iar după ce va exclude posibilii factori externi ai unei dureri false, îi va recomanda și îi va prescrie pacientului o trimitere către centrul de radiologie dentară. După examinarea radiografiei, medicul dentist va decide dacă tratamentele de canal au fost corect efectuate. Dacă nu, se reiau aceste tratamente pe parcursul mai multor ședințe.Lucrare cu viciiDe asemenea, o altă cauză a durerii ce o simte pacientul în timpul masticației poate să fie determinată de înălțimea lucrării. În astfel de cazuri, forța masticatorie pe cei doi dinți stâlpi este foarte mare. Totuși, pentru a se stabili cauzele durerilor pe care le acuzați, stimată doamnă Pavel, va trebui să cereți părerea unui stomatolog. Ideal ar fi să optați pentru o persoană de încredere, pentru a exclude din start tot felul de suspiciuni.